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На Рівненщині фірма у 10 разів завищила ціну за електроенергію при укладанні угоди з сільрадою

14:19, 3 серпня 2024
Відділ освіти переплатив 217 тисяч гривень за електроенергію.
На Рівненщині фірма у 10 разів завищила ціну за електроенергію при укладанні угоди з сільрадою
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На Рівненщині фірма в 10 разів збільшила ціну за електроенергію при укладанні угоди з сільрадою. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Прокуратурою встановлено, що у 2021 році відділ освіти однієї з  сільських рад колишнього Костопільського району визнав переможцем торгів на закупівлю енергії київську фірму, з якою і уклав відповідний договір.

Водночас, за період дії документа на постачання електричної енергії з ініціативи підприємства 10 разів збільшувалась ціна за електричну енергію, що призвело до її здорожчання біль, як на 120 %.

Це стало підставою для звернення обласної прокуратури з позовом до суду, аби повернути до бюджету 217 тис. грн, які переплатив відділ освіти.

Господарський суд міста Києва погодився з позицією прокурора та задоволив позов в повному обсязі.

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