На Рівненщині підприємець заволодів майже 300 тисячами, завищивши тариф на теплопостачання для медзакладу

Під час укладання договору він свідомо вказав у документі неналежний тариф, включивши до його складу податок на додану вартість.

У Рівненській області скеровано до суду справ підприємця, який вніс до офіційних документів завідомо неправдиві відомості та заволодів бюджетними коштами. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Керівник підприємства, яке надавало послуги з постачання теплової енергії одному з медзакладів Сарненщини, під час укладання договору свідомо вказав у документі неналежний тариф, включивши до його складу податок на додану вартість.

Цей постачальник насправді не був платником ПДВ, на рахунок податкових органів коштів не перерахував, а використав їх для власних потреб.

Таке неправомірне завищення тарифу на теплопостачання призвело до переплати комунальним підприємством 287 тис. грн.

Прокурори в судовому порядку вже домоглися стягнення з обвинуваченого завданих збитків.

Нагадаємо, ми писали, що на Рівненщині фірма в 10 разів збільшила ціну за електроенергію при укладанні угоди з сільрадою.

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