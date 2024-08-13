Илон Маск хочет получить должность в Белом доме в случае победы Дональда Трампа на выборах

Илон Маск отметил, что его опыт может быть полезен в «сдерживании государственных расходов».

Американский миллиардер Илон Маск выразил готовность присоединиться к администрации Дональда Трампа в случае его победы на президентских выборах. Об этом шла речь во время интервью Трампа у Маска на платформе Х, передает CNN.

Маск заявил, что может помочь "сдерживать государственные расходы".

"Считаю, что было бы целесообразно создать государственную комиссию по эффективности, которая бы проверяла, тратятся ли деньги налогоплательщиков должным образом. Я был бы рад помочь в таком поручении", - рассказал миллиардер.

В то же время Трамп ответил, что ему было бы "приятно", если бы Маск был в его команде, подчеркнув, что он является "прекрасным экономистом".

Напомним, что президентские выборы в США намечены на 5 ноября этого года. На днях Дональд Трамп анонсировал график дебатов с Камалой Харрис.

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