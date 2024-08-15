Практика судів
  1. В Україні

У Києві чоловік під час прибирання території виявив, ймовірно, гранату

08:53, 15 серпня 2024
Під час прибирання прибудинкової території виявив предмет, схожий на гранату.
У Києві чоловік під час прибирання території виявив, ймовірно, гранату
Джерело фото: Патрульна поліція Києва
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Патрульній поліції Києва інформують про небезпечні знахідки, які виявляють містяни. Так, у поліції пишуть, що одна з подій сталася у Печерському районі, де уважний киянин під час прибирання прибудинкової території виявив предмет, схожий на гранату.

Ще один випадок трапився у Деснянському районі. Як повідомляють у поліції, там під час прогулянки чоловік виявив ймовірний боєприпас. Громадянин відразу викликав на місце події поліцейських.

Як діяти, якщо виявили небезпечні предмети:

  • у жодному разі не торкайтеся та не наближайтеся до них;
  • повідомте про знахідку на спецлінію 112;
  • до приїзду поліції не допускайте інших осіб до місця виявлення підозрілих предметів;
  • негайно припиніть будь-які роботи в районі виявлення вибухонебезпечних предметів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Кабмін вніс зміни до низки актів щодо реагування на надзвичайні ситуації

Зокрема уточнено повноваження органів і підприємств щодо розподілу завдань у разі виникнення надзвичайних ситуацій.

Верховний Суд пояснив, за якими ознаками можна відмежувати зловживання службовим становищем від інших порушень, допущених при виконанні повноважень

Зловживання владою або службовим становищем визнається злочином за наявності трьох ознак у їх сукупності - Верховний Суд.

У роботі XX з’їзду суддів візьмуть участь 277 делегатів: що відомо

До 5 вересня суддівське самоврядування має визначитися зі списком делегатів.

Міноборони підтримало проект про відстрочку від мобілізації для чоловіків, у яких на війні загинув неповнорідний брат

Комітет з нацбезпеки незабаром розгляне законопроект щодо заборони мобілізувати другого сина у матері, якщо він є братом загиблого, але від іншого батька.

Головний чиновник ЄС із соцмереж відкритим листом пригрозив Ілону Маску санкціями за шкідливий контент, але не попередив голову Єврокомісії

Правоохоронні органи ЄС проводять розслідування щодо Х на предмет можливих порушень, і ЄС не хоче, щоб його вважали таким, що потенційно втручається в президентські вибори в США, тому заява єврокомісара виявилася «недоречною».

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео