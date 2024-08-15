У Києві чоловік під час прибирання території виявив, ймовірно, гранату

У Патрульній поліції Києва інформують про небезпечні знахідки, які виявляють містяни. Так, у поліції пишуть, що одна з подій сталася у Печерському районі, де уважний киянин під час прибирання прибудинкової території виявив предмет, схожий на гранату.
Ще один випадок трапився у Деснянському районі. Як повідомляють у поліції, там під час прогулянки чоловік виявив ймовірний боєприпас. Громадянин відразу викликав на місце події поліцейських.
Як діяти, якщо виявили небезпечні предмети:
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