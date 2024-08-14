У центрі Києва в кафе спрацювала учбова граната – що відомо

З інформації ЗМІ, інцидент стався в кафе «Зиґзаґ».

Джерело фото: Kristina Berdynskykh

Як писала “Судово-юридична газета”, ввечері в середу, 14 серпня, в одному з кафе Києва, що розташове на вулиці Рейтерська, спрацювала учбова граната. Спочатку мер столиці Віталій Кличко заявив, що у закладі попередньо підірвали гранату. Згодом він уточнив, що сталося спрацювання учбової гранати внаслідок чого відбулось задимлення в приміщенні.

З інформації ЗМІ стало відомо, що інцидент стався в кафе «Зиґзаґ».

За даними джерела УП в правоохоронних органах, злого умислу в події, що мала місце, немає. За словами співрозмовника, на стіні закладу висіла страйкбольна граната, яку зачепив хтось із відвідувачів. При цьому пролунав звук, схожий на вибух. Постраждалих немає.

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