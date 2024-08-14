В Києві в одному з кафе підірвали гранату – КМДА, оновлено

Екстрені служби прямують на місце.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У столиці на вулиці Рейтарській, в одному з кафе, за попередньою інформацією, підірвали гранату. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Він зазначив, що екстрені служби прямують на місце.

“На вулиці Рейтарській, в одному з кафе, за попередньою інформацією, підірвали гранату. Екстрені служби прямують на місце. Деталі – згодом”, - писав Кличко.

Згодом мер додав, що за уточненою інформацією внаслідок спрацювання учбової гранати відбулось задимлення в приміщенні.

Потерпілих та руйнувань немає.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.