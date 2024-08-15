Україна створила військову комендатуру в Курській області

Її очолив генерал Едуард Москальов.

Україна створила військову комендатуру на підконтрольних територіях Курської області, повідомив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Її керівником призначили генерал-майора Едуарда Москальова.

У свою чергу Президент Володимир Зеленський заявив, що більше деталей повідомить згодом.

«Провів Ставку.

Фронт. Зброя. Обмін полоненими. Законодавчі ініціативи.

Деталі – згодом», - написав він.

14 серпня Президент Володимир Зеленський провів нараду щодо ситуації в Курській області. Як писала раніше «Судово-юридична газета», він після доповіді Головкома Олександра Сирського повідомив, що Збройні Сили України просунулися у Курській області ще на 1-2 км. У полон наші бійці взяли ще понад 100 російських військових.

Згодом Володимир Зеленський зазначив, що Україна створить за необхідності військові комендатури там.

Омбудсман Дмитро Лубінець пояснив, для чого створювати військові комендатури на Курщині.

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