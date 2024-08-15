В Україні запустили «Залізний полігон» для тестувань нового озброєння

Виробники можуть отримати доступ до майданчиків для тестувань.

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В Україні запустили проєкт «Залізний полігон», який надає українським виробникам озброєння та військової техніки вільний доступ до випробувань їхніх зразків зброї на стадіях проєктування.

Про це повідомили заступниця Міністра з питань стратегічних галузей промисловості Ганна Гвоздяр та міністр Олександр Камишін.

Виробники можуть отримати доступ до майданчиків для тестувань, оснащених необхідним обладнанням для різних типів військового озброєння й техніки, а також широкий спектр додаткових послуг:

Методологія випробувань;

Фахова експертиза;

Супровід під час тестувань/випробувань;

Консультації/зворотний зв'язок від військових.

Щоб протестувати свої зразки, потрібно заповнити форму за посиланням. Виробник отримує запрошення на визначений час і день на полігон. За результатами тестувань/випробувань він матиме протокол і висновок від експертів Центрального воєнно-наукового управління Генштабу або Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки.

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