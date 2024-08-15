В Украине запустили «Железный полигон» для тестирования нового вооружения

В Украине запустили проект «Железный полигон», предоставляющий украинским производителям вооружения и военной техники свободный доступ к испытаниям их образцов оружия на стадиях проектирования.
Об этом сообщили заместитель Министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Анна Гвоздяр и министр Александр Камышин.
Производители могут получить доступ к площадкам для тестирования, оснащенным необходимым оборудованием для различных типов военного вооружения и техники, а также широкий спектр дополнительных услуг:
Чтобы протестировать свои образцы, нужно заполнить форму по ссылке. Производитель получает приглашение на определенное время и день на полигон. По результатам тестирований/испытаний он будет иметь протокол и заключение от экспертов Центрального военно-научного управления Генштаба или Государственного научно-исследовательского института испытаний и сертификации вооружения и военной техники.
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