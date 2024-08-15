В Украине запустили «Железный полигон» для тестирования нового вооружения

Производители могут получить доступ к площадкам для тестирования.

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В Украине запустили проект «Железный полигон», предоставляющий украинским производителям вооружения и военной техники свободный доступ к испытаниям их образцов оружия на стадиях проектирования.

Об этом сообщили заместитель Министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Анна Гвоздяр и министр Александр Камышин.

Производители могут получить доступ к площадкам для тестирования, оснащенным необходимым оборудованием для различных типов военного вооружения и техники, а также широкий спектр дополнительных услуг:

Методология испытаний;

Профессиональная экспертиза;

Сопровождение при тестировании/испытании;

Консультации/обратная связь от военных.

Чтобы протестировать свои образцы, нужно заполнить форму по ссылке. Производитель получает приглашение на определенное время и день на полигон. По результатам тестирований/испытаний он будет иметь протокол и заключение от экспертов Центрального военно-научного управления Генштаба или Государственного научно-исследовательского института испытаний и сертификации вооружения и военной техники.

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