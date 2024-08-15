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Гражданский кодекс УССР не предусматривал возможности наследования после 5 лет совместного проживания: заявительницы отказали в установлении факта ее проживания с наследодателями

16:59, 15 августа 2024
Суд рассмотрел дело, в котором гражданка просила установить факт ее проживания с наследодателями одной семьей с 1993 года по 2000 год – в этот год после их смерти открылось наследство.
Гражданский кодекс УССР не предусматривал возможности наследования после 5 лет совместного проживания: заявительницы отказали в установлении факта ее проживания с наследодателями
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Жительница Хмельнитчины обратилась в суд с просьбой установить факт ее проживания с наследодателями одной семьей, не менее пяти лет до открытия наследства. По ее словам, в 1993 году по просьбе двух теток она переехала в их дом, где ухаживала за ними, готовила еду, вела с ними общее хозяйство. Об этом сообщает Хмельницкий апелляционный суд.

После их смерти в 2000 году открылось наследство, состоящее из права на две земельные доли (пай), размером 2,96 условных кадастровых гектаров каждая. В прошлом году она обратилась к частному нотариусу с заявлением о принятии наследства, но и та отказала, поскольку нет судебного решения о подтверждении факта совместного проживания с наследодателями одной семьей не менее 5 лет до открытия наследства.

Красиловский районный суд Хмельницкой области в удовлетворении заявления отказал. Исходил из того, что на момент открытия наследства после смерти наследодателей в 2000 году действовали положения Гражданского кодекса УССР, которые не предусматривали возможности наследования лицами, которые на протяжении 5 лет постоянно проживали с наследодателем одной семьей до открытия наследства.

Заявительница обжаловала решение в апелляционный суд. Просила его отменить и удовлетворить заявление. По ее мнению, пятилетний срок проживания одной семьей должен исполниться на момент открытия наследства и его необходимо исчислять с учетом времени совместного проживания с наследодателем одной семьей, в том числе до вступления в силу Гражданского кодекса Украины.

Как установил суд, апеллянтка с 1993 года до дня смерти наследодателей проживала с ними одной семьей. Наследников I, II и III очереди у них нет. Наследственные дела не заводились. Апеллянтка на время открытия наследства после смерти наследодателей их наследницей не была.

Апелляционный суд отметил разъяснение Пленума Верховного Суда Украины в пункте 1 постановления от 30.05.2008 года №7 «О судебной практике по делам о наследовании», по которому отношения наследования регулируются правилами Гражданского кодекса Украины, если наследство открылось не ранее 01.01.2004 года. В случае открытия наследства к указанной дате применяется действующее в то время законодательство, в частности, соответствующие правила Гражданского кодекса РСФСР. Когда же наследство открылось до вступления в силу Гражданского кодекса Украины и срок его принятия не истек до 01.01.2004 года, наследственные отношения регулируются этим Кодексом.

«Учитывая, что правоотношения по наследованию спорного имущества возникли до вступления в силу ГК Украины и то, что определенный в статье 549 ГК РСФСР шестимесячный срок для принятия наследства после умерших в феврале и мае 2000 года наследодателей закончился в августе и ноябре 2001 до 01.01.2004 года, к указанным спорным правоотношениям подлежат применению положения ГК РСФСР», – отметил апелляционный суд.

Коллегия судей ХАС констатировала, что по нормам действующего на время открытия наследства законодательства апеллянтка не имела права на наследование по закону имущества умерших в 2000 году, поскольку не принадлежала к кругу их наследников. Поэтому она не может считаться лицом, принявшим наследство в соответствии с требованиями статьи 549 Гражданского кодекса РСФСР (постановление Верховного Суда от 21.03.2023 года по делу №547/23/21). Коллегия отклонила ее апелляционную жалобу, а решение местного суда оставила без изменений.

С постановлением апелляционного суда по делу №677/956/23 можно ознакомиться в ЕГРСР.

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