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Украина создала военную комендатуру в Курской области

15:11, 15 августа 2024
Ее возглавил генерал Эдуард Москалев.
Украина создала военную комендатуру в Курской области
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Украина создала военную комендатуру на подконтрольных территориях Курской области, сообщил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Ее руководителем был назначен генерал-майор Эдуард Москалев.

В свою очередь, Президент Владимир Зеленский заявил, что больше деталей сообщит позже.

«Провел Ставку.

Фронт. Оружие. Обмен пленными. Законодательные инициативы.

Детали – со временем», - написал он.

14 августа Президент Владимир Зеленский провел совещание по ситуации в Курской области. Как писала ранее «Судебно-юридическая газета», он после доклада Главкома Александра Сырского сообщил, что Вооруженные Силы Украины продвинулись в Курской области еще на 1-2 км. В плен наши бойцы взяли еще свыше 100 российских военных.

Затем Владимир Зеленский отметил, что Украина создаст при необходимости военные комендатуры там.

Омбудсман Дмитрий Лубинец объяснил, для чего создавать военные комендатуры на Курщине.

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