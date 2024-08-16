В Николаеве задержали подростков, которые по заказу рф поджигали авто военных

В Николаеве задержаны трое поджигателей в возрасте 13, 14 и 16 лет, завербованных российскими спецслужбами.

В Николаеве полиция задержала трех несовершеннолетних, которые за деньги подожгли два автомобиля военных. Как сообщила полиция Николаевской области, задержанные в возрасте 13, 14 и 16 лет выполнили эти действия по указанию российских спецслужб.

По данным правоохранителей, подростки, общаясь с российскими кураторами через мессенджеры, получили задание поджечь автомобили военнослужащих ВСУ. 8 и 9 августа на спецлинию 102 поступили сообщения о пожаре автомобилей Mitsubishi L200 и Ford Ranger в Николаеве. Полиция выяснила, что причиной возгорания стал умышленный поджог.

Несовершеннолетние сперва фотографировали автомобили, которые должны были уничтожить, а затем обливали их бензином и поджигали. Видео с поджогом было отправлено российским заказчикам как отчет о выполнении задания.

Оперативники управления уголовного розыска и СБУ в Николаевской области, а также специалисты отдела криминального анализа полиции региона провели обыски у задержанных, изъяв мобильные телефоны и банковские карты, которые использовались для коммуникации с кураторами.

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