Конкурс на посади заступника керівника Служби дисциплінарних інспекторів та дисциплінарних інспекторів: список фіналістів та нові проблеми конкурсу

На посаду заступника керівника Служби дисциплінарних інспекторів претендують 5 кандидатів, на посади дисциплінарних інспекторів - 48, але є нюанс.

Джерело фото - Конкурсна комісія СДІ

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Конкурсна комісія з проведення конкурсу на зайняття посади керівника Служби дисциплінарних інспекторів (СДІ), його заступника та 24 дисциплінарних інспекторів підбила підсумки другого етапу конкурсу – виконання практичного (ситуаційного) завдання.

Конкурс на посаду заступника Служби дисциплінарних інспекторів

За підсумками виконання практичного завдання (максимально можлива кількість балів за його виконання – 100), з 15 претендентів на посаду заступника керівника Служби дисциплінарних інспекторів у конкурсі залишилося лише 5, які власне й допущені до етапу співбесід з членами Конкурсної комісії.

Це наступні кандидати:

Матвійчук Анастасія Олександрівна – юрисконсульт юридичного відділу ТОВ «Фуді-Кейтеринг» (бал за практичне завдання – 98,4)

Недибалюк Вікторія Дмитрівна – помічник судді Вищого антикорупційного суду Інни Білоус (бал за практичне завдання - 87,6)

Плескач В’ячеслав Юрійович – адвокат, начальник юридичного відділу СТ «Бахмут». У 2020-2022 роках – помічник народного депутата Ольги Совгирі («Слуга народу»), у 2022-2023 роках – науковий консультант судді Конституційного Суду Ольги Совгирі (бал за практичне завдання - 84,6)

Ковальчук Аліна Валеріївна – головний спеціаліст відділу з питань реалізації кадрових повноважень управління забезпечення діяльності членів Вищої ради правосуддя Секретаріату ВРП (бал за практичне завдання - 76,9)

Кошляк Віталій Іванович – прокурор, начальник відділу Офісу Генерального прокурора (бал за практичне завдання - 76,9).

Таким чином, на одну вакантну посаду заступника керівника СДІ є п’ять претендентів, що може дозволити Конкурсній комісії обрати щонайменше двох кандидатів для їх подальшого розгляду Вищою радою правосуддя.

Конкурс на посади дисциплінарних інспекторів

З конкурсом на посади дисциплінарних інспекторів ситуація виглядає складніше.

На 24 вакантні посади дисциплінарних інспекторів залишилося 48 претендентів з 66 допущених до виконання ситуаційного завдання. При цьому п’ятеро з них є також претендентами на посаду заступника керівника СДІ.

Цікавий нюанс полягає в тому, що відповідно до розробленого Конкурсною комісією Порядку проведення конкурсу, число кандидатів, допущених до наступного етапу конкурсу на посади дисциплінарних інспекторів, визначається в результаті множення кількості вакантних посад дисциплінарного інспектора на два.

Відтак, фінальний список 48 кандидатів, допущених до етапу співбесід, виявився парадоксальним, адже чимала кількість фіналістів, згідно з рейтинговою таблицею, коректно виконали практичне завдання лише на чверть.

Наприклад, максимальний бал, отриманий одним з кандидатів на посаду дисциплінарного інспектора – 100 балів. Мінімальний бал, з яким кандидат теж був допущений до участі у співбесідах – 26,1 бали.

В цілому ж кандидатів на посади дисциплінарних інспекторів, які за практичне завдання набрали, наприклад, від 70 балів і вище у списку осіб, допущених до співбесід, всього 20.

Повний список допущених до співбесід претендентів на посади дисциплінарних інспекторів виглядає наступним чином.

Кучер Іван Олександрович – адвокат, у минулі роки працював у прокуратурі міста Севастополя, міста Києва та у Департаменті фінансового контролю та моніторингу способу життя НАЗК (бал за практичне завдання - 100).

Матвійчук Анастасія Олександрівна – юрисконсульт юридичного відділу ТОВ «Фуді-Кейтеринг»

Пилипенко Сергій Михайлович – головний спеціаліст-юрисконсульт відділу правового забезпечення та супроводження представництва в судах Юридичного управління НАБУ

Лавринчук Марія Петрівна – головний спеціаліст, управління забезпечення діяльності членів Вищої ради правосуддя

Ільницький Олег Володимирович – доцент кафедри адміністративного та фінансового права Львівського національного університету ім. І. Франка

Садовий Ростислав Миколайович – помічник судді Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду

Любарець Олександра Сергіївна – головний спеціаліст відділу з питань реалізації повноважень з питань незалежності суддів управління забезпечення діяльності членів Вищої ради правосуддя Секретаріату ВРП

Недибалюк Вікторія Дмитрівна – помічник судді Вищого антикорупційного суду

Стрижак Сергій Васильович – адвокат, залучається для надання безоплатної вторинної правничої допомоги

Гришин Станіслав Володимирович – адвокат, з 2022 року – штаб-сержант 2 категорії «Центру інновацій та розвитку оборонних технологій Міністерства оборони»

Плескач В’ячеслав Юрійович – адвокат, начальник юридичного відділу СТ «Бахмут». У 2020-2022 роках – помічник народного депутата Ольги Совгирі («Слуга народу»), у 2022-2023 роках – науковий консультант судді Конституційного Суду Ольги Совгирі

Давидович Ірина Ігорівна – доцент кафедри кримінально-правової політики та кримінального права Інституту права Київського національного університету ім. Т. Шевченка

Тронь Ігор Володимирович – провідний юрисконсульт ТОВ «Київська обласна енергопостачальна компанія»

Ковальчук Аліна Валеріївна – головний спеціаліст відділу з питань реалізації кадрових повноважень управління забезпечення діяльності членів Вищої ради правосуддя Секретаріату ВРП

Кошляк Віталій Іванович – прокурор, начальник відділу Офісу Генерального прокурора

Шкатула Вячеслав Петрович – юрисконсульт юридичного відділу ДП «Шосткінський завод «Зірка», до 2021 року – прокурор Шосткінської місцевої прокуратури Сумської області

Салков Роман Володимирович – головний спеціаліст відділу Київської міської прокуратури

Сухомлин Олександр Андрійович – помічник судді Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду

Залозний Роман Юрійович – помічник судді Київського апеляційного суду, доцент кафедри правоохоронної та антикорупційної діяльності Навчально-наукового інституту права ім. князя Володимира Великого (ПрАТ «Міжрегіональна академія управління персоналом»)

Стасів Наталія Степанівна – помічник судді Львівського окружного адміністративного суду, викладач кафедри права Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. Гжицького

Хижна Оксана Романівна – помічник судді Апеляційної палати ВАКС

Барнич Катерина Іванівна – головний спеціаліст відділу з питань реалізації повноважень з питань незалежності суддів управління забезпечення діяльності членів Вищої ради правосуддя Секретаріату ВРП

Тегляєва Олена Євгенівна – головний спеціаліст відділу з питань реалізації повноважень з питань незалежності суддів управління забезпечення діяльності членів Вищої ради правосуддя Секретаріату ВРП

Гура Олексій Петрович – помічник судді Вищого антикорупційного суду

Бухтіяров Олександр Сергійович – науковий консультант судді Конституційного Суду України, головний консультант Правого департаменту Секретаріату КСУ

Дробчак Наталія Володимирівна – заступник керівника відділу представництва інтересів в судах НАЗК

Кабанець Олексій Олексійович – помічник судді Вищого антикорупційного суду

Волкова Анна Миколаївна – помічник судді Харківського окружного адміністративного суду

Осєтров Валерій Михайлович – помічник судді Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду

Череп Вячеслав Юрійович – помічник судді Миргородського міськрайонного суду Полтавської області

Яремко Павло Олегович – помічник судді Восьмого апеляційного адміністративного суду

Муха Тетяна Василівна – головний спеціаліст Секретаріату Вищої ради правосуддя

Рибалко Володимир Орестович – головний спеціаліст відділу з питань реалізації повноважень з питань незалежності суддів управління забезпечення діяльності членів Вищої ради правосуддя Секретаріату ВРП

Пісчанська Тамара Михайлівна – помічник судді Жовтневого районного суду міста Дніпропетровська

Улановський Максим Володимирович – помічник судді Жовтневого районного суду міста Дніпропетровська

Петрик Віталій Анатолійович – головний спеціаліст Департаменту представництва інтересів держави в суді Офісу Генерального прокурора

Боровик Ольга Олегівна – адвокат, помічник судді Солом’янського районного суду міста Києва

Заїка Ігор Володимирович – заступник начальника відділу правового та кадрового забезпечення з питань представництва інтересів Департаменту забезпечення ресурсних платежів Сумської міської ради

Бородіна Ірина Валеріївна – доцент кафедри кримінального процесу Національного юридичного університету ім. Я. Мудрого

Григоришин Дмитро Валерійович – адвокат, з 2022 року – військовослужбовець, старший дешифрувальник роти ударних безпілотних авіаційних комплексів спеціального призначення

Логін Роман Ілліч – старший слідчий Відділення поліції № 1 Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області

Савченко Сергій Анатолійович – адвокат, у минулому – старший помічник прокурора міста Павлограда Дніпропетровської області

Золотар Михайло Михайлович – консультант суду у Касаційному кримінальному суді у складі Верховного Суду

Щур Назарій Мирославович – адвокат, науковий консультант судді Конституційного Суду України, депутат Львівської районної ради від партії «Слуга народу». До 2022 року – начальник відділу банкрутства Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Львів)

Куций Олександр Васильович – начальник відділу юридичного забезпечення та персоналу Барської міської ради (Вінницька область)

Зелінський Андрій Миколайович – головний спеціаліст відділу державного контролю у сфері обігу лікарських засобів Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Хмельницькій області

Остапенко Тетяна Анатоліївна – пристав у Бібліотеці і Архіві Верховного Суду Республіки Польща. До 2022 року кандидатка працювала у апараті Північного апеляційного господарського суду. Чоловік кандидатки – суддя Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду Володимир Бевзенко.

Захарченко Максим Сергійович – прокурор Офісу Генерального прокурора, у минулому – помічник судді ВАКС

Також нагадаємо, що на посаду керівника Служби дисциплінарних інспекторів оголошено новий конкурс.

Автор В’ячеслав Хрипун

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