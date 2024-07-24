Конкурс на должности заместителя руководителя Службы дисциплинарных инспекторов и дисциплинарных инспекторов: список финалистов и новые проблемы конкурса

На должность заместителя руководителя Службы дисциплинарных инспекторов претендуют 5 кандидатов, на должности дисциплинарных инспекторов – 48, но есть нюанс.

Источник фото - Конкурсная комиссия СДИ

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Конкурсная комиссия по проведению конкурса на занятие должности руководителя Службы дисциплинарных инспекторов (СДИ), его заместителя и 24 дисциплинарных инспекторов 23 июля подвела итог второго этапа конкурса – выполнения практического (ситуационного) задания.

Конкурс на должность заместителя Службы дисциплинарных инспекторов

По итогам выполнения практического задания (максимально возможное количество баллов за его выполнение – 100) из 15 претендентов на должность заместителя руководителя Службы дисциплинарных инспекторов в конкурсе остались только 5, которые собственно и допущены к этапу собеседований с членами Конкурсной комиссии.

Это следующие кандидаты:

Матвийчук Анастасия Александровна – юрисконсульт юридического отдела ООО «Фуди-Кейтеринг» (бал за практическое задание – 98,4)

Недыбалюк Виктория Дмитриевна – помощник судьи Высшего антикоррупционного суда Инны Билоус (бал за практическое задание – 87,6)

Плескач Вячеслав Юрьевич – адвокат, начальник юридического отдела СО «Бахмут». В 2020-2022 годах – помощник народного депутата Ольги Совгири («Слуга народа»), в 2022-2023 годах – научный консультант судьи Конституционного Суда Ольги Совгири (бал за практическое задание – 84,6)

Ковальчук Алина Валерьевна – главный специалист отдела по реализации кадровых полномочий управления обеспечения деятельности членов Высшего совета правосудия Секретариата ВСП (бал за практическое задание - 76,9)

Кошляк Виталий Иванович – прокурор, начальник отдела Офиса Генерального прокурора (бал за практическое задание – 76,9).

Таким образом, на одну вакантную должность заместителя руководителя СДИ есть пять претендентов, что может позволить Конкурсной комиссии отобрать, по меньшей мере, двух кандидатов для их дальнейшего рассмотрения Высшим советом правосудия.

Конкурс на должности дисциплинарных инспекторов

С конкурсом на должности дисциплинарных инспекторов ситуация обстоит сложнее.

На 24 вакантных должности дисциплинарных инспекторов осталось 48 претендентов из 66 допущенных к выполнению ситуационного задания. При этом пятеро из них также являются претендентами на должность заместителя руководителя СДИ.

Интересный нюанс состоит в том, что в соответствии с разработанным Конкурсной комиссией Порядком проведения конкурса число кандидатов, допущенных к следующему этапу конкурса на должности дисциплинарных инспекторов, определяется в результате умножения количества вакантных должностей дисциплинарного инспектора на два.

Следовательно, финальный список из 48 кандидатов, допущенных к этапу собеседований, оказался парадоксальным, поскольку немалое количество финалистов, согласно рейтинговой таблице, корректно выполнили практическое задание всего лишь на четверть.

К примеру, максимальный балл, полученный одним из кандидатов на должность дисциплинарного инспектора – 100 баллов. Минимальный балл, с которым кандидат также был допущен к участию в собеседованиях – 26,1 балла.

В общей сложности кандидатов на должности дисциплинарных инспекторов, которые за практическое задание набрали, например, от 70 баллов и выше в списке лиц, допущенных к собеседованиям, всего 20.

Полный список допущенных к собеседованиям претендентов на должности дисциплинарных инспекторов выглядит следующим образом.

Кучер Иван Александрович - адвокат, в прошлые годы работал в прокуратуре города Севастополя, города Киева и в Департаменте финансового контроля и мониторинга образа жизни НАПК (бал за практическое задание - 100).

Матвийчук Анастасия Александровна – юрисконсульт юридического отдела ООО «Фуди-Кейтеринг»

Пилипенко Сергей Михайлович – главный специалист-юрисконсульт отдела правового обеспечения и сопровождение представительства в судах Юридического управления НАБУ

Лавринчук Мария Петровна – главный специалист, управление обеспечения деятельности членов Высшего совета правосудия

Ильницкий Олег Владимирович – доцент кафедры административного и финансового права Львовского национального университета им. И. Франко

Садовый Ростислав Николаевич – помощник судьи Кассационного административного суда в составе Верховного Суда

Любарец Александра Сергеевна – главный специалист отдела по реализации полномочий по вопросам независимости судей управления обеспечения деятельности членов Высшего совета правосудия Секретариата ВСП

Недыбалюк Виктория Дмитриевна – помощник судьи Высшего антикоррупционного суда

Стрижак Сергей Васильевич – адвокат, привлекается для предоставления безвозмездной вторичной юридической помощи

Гришин Станислав Владимирович – адвокат, с 2022 года – штаб-сержант 2 категории «Центра инноваций и развития оборонных технологий Министерства обороны»

Плескач Вячеслав Юрьевич – адвокат, начальник юридического отдела СО «Бахмут». В 2020-2022 годах – помощник народного депутата Ольги Совгири («Слуга народа»), в 2022-2023 годах – научный консультант судьи Конституционного Суда Ольги Совгири

Давыдович Ирина Игоревна – доцент кафедры уголовно-правовой политики и уголовного права Института права Киевского национального университета им. Т. Шевченко

Тронь Игорь Владимирович – ведущий юрисконсульт ООО «Киевская областная энергоснабжающая компания»

Ковальчук Алина Валерьевна – главный специалист отдела по реализации кадровых полномочий управления обеспечения деятельности членов Высшего совета правосудия Секретариата ВСП

Кошляк Виталий Иванович – прокурор, начальник отдела Офиса Генерального прокурора

Шкатула Вячеслав Петрович – юрисконсульт юридического отдела ГП «Шосткинский завод «Звезда», до 2021 года – прокурор Шосткинской местной прокуратуры Сумской области

Салков Роман Владимирович – главный специалист отдела Киевской городской прокуратуры

Александр Андреевич Сухомлин – помощник судьи Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда

Залозный Роман Юрьевич – помощник судьи Киевского апелляционного суда, доцент кафедры правоохранительной и антикоррупционной деятельности Учебно-научного института права им. князя Владимира Великого (ЧАО «Межрегиональная академия управления персоналом»)

Стасов Наталья Степановна – помощник судьи Львовского окружного административного суда, преподаватель кафедры права Львовского национального университета ветеринарной медицины и биотехнологий им. С. Гжицкого

Хижна Оксана Романовна – помощник судьи Апелляционной палаты ВАКС

Барнич Екатерина Ивановна – главный специалист отдела по реализации полномочий по вопросам независимости судей управления обеспечения деятельности членов Высшего совета правосудия Секретариата ВСП

Тегляева Елена Евгеньевна – главный специалист отдела по реализации полномочий по вопросам независимости судей управления обеспечения деятельности членов Высшего совета правосудия Секретариата ВСП

Гура Алексей Петрович – помощник судьи Высшего антикоррупционного суда

Бухтияров Александр Сергеевич – научный консультант судьи Конституционного суда Украины, главный консультант правого департамента Секретариата КСУ

Дробчак Наталья Владимировна – заместитель руководителя отдела представительства интересов в судах НАПК

Кабанец Алексей Алексеевич – помощник судьи Высшего антикоррупционного суда

Волкова Анна Николаевна – помощник судьи Харьковского окружного административного суда

Осетров Валерий Михайлович – помощник судьи Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного суда

Череп Вячеслав Юрьевич – помощник судьи Миргородского горрайонного суда Полтавской области

Яремко Павел Олегович – помощник судьи Восьмого апелляционного административного суда

Муха Татьяна Васильевна – главный специалист Секретариата Высшего совета правосудия

Рыбалко Владимир Орестович – главный специалист отдела по реализации полномочий по вопросам независимости судей управления обеспечения деятельности членов Высшего совета правосудия Секретариата ВСП

Песчанская Тамара Михайловна – помощник судьи Жовтневого районного суда города Днепропетровска

Улановский Максим Владимирович – помощник судьи Жовтневого районного суда города Днепропетровска

Петрик Виталий Анатольевич – главный специалист Департамента представительства интересов государства в суде Офиса Генерального прокурора

Боровик Ольга Олеговна – адвокат, помощник судьи Соломенского районного суда города Киева

Заика Игорь Владимирович – заместитель начальника отдела правового и кадрового обеспечения по вопросам представительства интересов Департамента обеспечения ресурсных платежей Сумского городского совета

Бородина Ирина Валерьевна – доцент кафедры криминального процесса Национального юридического университета им. Я. Мудрого

Григоришин Дмитрий Валерьевич – адвокат, с 2022 года – военнослужащий, старший дешифрователь роты ударных беспилотных авиационных комплексов специального назначения

Логин Роман Ильич – старший следователь Отделения полиции №1 Житомирского районного управления полиции ГУНП в Житомирской области

Савченко Сергей Анатольевич – адвокат, в прошлом – старший помощник прокурора города Павлограда Днепропетровской области

Золотарь Михаил Михайлович – консультант суда в Кассационном уголовном суде в составе Верховного Суда

Щур Назарий Мирославович – адвокат, научный консультант судьи Конституционного Суда Украины, депутат Львовского районного совета от партии «Слуга народа». До 2022 года – начальник отдела банкротства Западного межрегионального управления Министерства юстиции (г. Львов)

Куцый Александр Васильевич – начальник отдела юридического обеспечения и персонала Барского городского совета (Винницкая область)

Зелинский Андрей Николаевич – главный специалист отдела государственного контроля в сфере обращения лекарственных средств Государственной службы по лекарственным средствам и контролю над наркотиками в Хмельницкой области

Остапенко Татьяна Анатольевна – пристав в Библиотеке и Архиве Верховного Суда Республики Польша. До 2022 года кандидат работала в аппарате Северного апелляционного хозяйственного суда. Муж кандидат – судья Кассационного административного суда в составе Верховного Суда Владимир Бевзенко.

Захарченко Максим Сергеевич – прокурор Офиса Генерального прокурора, в прошлом – помощник судьи ВАКС

Также напомним, что на должность руководителя Службы дисциплинарных инспекторов объявлен новый конкурс.

Автор Вячеслав Хрипун

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