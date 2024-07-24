На Киевщине мужчина застрелил товарища из охотничьего ружья

На Киевщине задержан мужчина по подозрению в убийстве товарища после конфликта.

На Киевщине задержали мужчину по подозрению в убийстве 34-летнего товарища после конфликта на фоне совместного употребления алкоголя. Инцидент произошел в Белоцерковском районе, злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы. Об этом сообщила полиция Киевской области.

По данным правоохранителей, трагедия разыгралась после совместного употребления алкогольных напитков в доме. Конфликт продолжился во дворе, где 39-летний сосед жертвы принес из дома заряженное охотничье ружье и выстрелил в своего оппонента. В крови подозреваемого обнаружено около 2,4 промилле алкоголя.

Полицейские Белоцерковского управления задержали подозреваемого и доставили его в изолятор временного содержания.

Следователи, под процессуальным руководством Белоцерковской окружной прокуратуры, сообщили подозреваемому об обвинении по факту умышленного убийства (ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины).

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