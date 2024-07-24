Президент Словакии Пеллегрини угрожает Украине из-за прекращения транзита нефти «Лукойла»

В Словакии заявили, что будут «реагировать» из-за прекращения Украиной транзита нефти «Лукойла».

Президент Словакии Петер Пеллегрини резко критикует Украину за прекращение транзита нефти «Лукойл» через трубопровод «Дружба» и угрожает отреагировать на действия Киева, передает Denník N.

Он напомнил, что Словакия помогает Украине с реверсом газа, а также с снабжением электроэнергией.

«Если ситуация не будет исправлена, мы будем вынуждены реагировать», – сказал президент, добавив, что Словакия, по его мнению, не заслуживает такого подхода со стороны Киева.

В свою очередь министр обороны Словакии Роберт Калиняк отметил, что прекратив транзит российской нефти, Киев «многим рискует».

«Действия Украины были безответственными», – добавил Калиняк.

Ранее сообщалось, что Венгрия угрожает Украине судом из-за прекращения транзита нефти российской компании «Лукойл».

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