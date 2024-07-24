Практика судів
  1. У світі

Президент Словаччини Пеллегріні погрожує Україні через припинення транзиту нафти «Лукойлу»

18:04, 24 липня 2024
У Словаччині заявили, що будуть «реагувати» через припинення Україною транзиту нафти «Лукойлу».
Президент Словаччини Пеллегріні погрожує Україні через припинення транзиту нафти «Лукойлу»
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент Словаччини Петер Пеллегріні різко критикує Україну за припинення транзиту нафти «Лукойл» через трубопровід «Дружба» та погрожує відреагувати на дії Києва, передає Denník N.

Він нагадав, що Словаччина допомагає Україні з реверсом газу, а також з постачанням електроенергії.

«Якщо ситуація не буде виправлена, ми будемо змушені реагувати», – сказав президент, додавши, що Словаччина, на його думку, не заслуговує на такий підхід з боку Києва.

Своєю чергою міністр оборони Словаччини Роберт Каліняк зазначив, що припинивши транзит російської нафти, Київ «багато чим ризикує».

«Дії України були безвідповідальними», – додав Каліняк.

Нагадаємо, Угорщина погрожує Україні судом через припинення транзиту нафти російської компанії «Лукойл».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Конкурс на посади заступника керівника Служби дисциплінарних інспекторів та дисциплінарних інспекторів: список фіналістів та нові проблеми конкурсу

На посаду заступника керівника Служби дисциплінарних інспекторів претендують 5 кандидатів, на посади дисциплінарних інспекторів - 48, але є нюанс.

У ТЦК брали до 150 тисяч доларів США на місяць з військовозобов’язаних і мобілізовували тих, хто має право на відстрочку – поліція викрила корупцію в ТЦК

Працівники ТЦК створювали штучні перешкоди в отриманні документів для осіб, які мали законне право на відстрочку, а також мобілізовували їх з метою підняття показника ефективності роботи, надалі за гроші звільняли з військової служби.

Перший заступник директора НАБУ Гізо Углава вимагає зняти гриф державної таємниці зі справи про «зливи» у НАБУ

Гізо Углава звернувся до НАБУ і САП, щоб зняти гриф секретності з даних кримінального провадження про витоки інформації з НАБУ.

Прокурора звільнили за те, що він пішов з роботи і більше не повернувся

Причина дивної поведінки прокурора столичної прокуратури залишилася невідомою

Визнання судом протиправною частини припису про усунення виявлених порушень, не є підставою для визнання в цілому протиправною постанови про накладення штрафу – Верховний Суд

Визнання судом протиправною частини припису про усунення виявлених порушень, не є підставою для визнання в цілому протиправною відповідної постанови про накладення штрафу: позиція Верховного Суду.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олег Макаров
    Олег Макаров
    секретар Комітету Верховної Ради України з питань правової політики
  • Ігор Кощеєв
    Ігор Кощеєв
    суддя Центрального апеляційного господарського суду
  • Тетяна Козир
    Тетяна Козир
    суддя Північного апеляційного господарського суду
  • Ольга Лук’янчук
    Ольга Лук’янчук
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду