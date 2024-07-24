Президент Словаччини Пеллегріні погрожує Україні через припинення транзиту нафти «Лукойлу»

У Словаччині заявили, що будуть «реагувати» через припинення Україною транзиту нафти «Лукойлу».

Президент Словаччини Петер Пеллегріні різко критикує Україну за припинення транзиту нафти «Лукойл» через трубопровід «Дружба» та погрожує відреагувати на дії Києва, передає Denník N.

Він нагадав, що Словаччина допомагає Україні з реверсом газу, а також з постачанням електроенергії.

«Якщо ситуація не буде виправлена, ми будемо змушені реагувати», – сказав президент, додавши, що Словаччина, на його думку, не заслуговує на такий підхід з боку Києва.

Своєю чергою міністр оборони Словаччини Роберт Каліняк зазначив, що припинивши транзит російської нафти, Київ «багато чим ризикує».

«Дії України були безвідповідальними», – додав Каліняк.

Нагадаємо, Угорщина погрожує Україні судом через припинення транзиту нафти російської компанії «Лукойл».

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