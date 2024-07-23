Угорщина погрожує Україні судом через припинення транзиту нафти російської компанії «Лукойл»

Угорщина розгляне арбітраж через призупинення транзиту нафти з росії Україною.

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Угорщина висловила готовність звернутися до арбітражного суду після того, як Україна призупинила транзит нафти російської компанії «Лукойл» через свою територію. Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, пише Magyar Nemzet.

За словами Сійярто, рішення Києва є «явним порушенням Угоди про асоціацію» між Україною та Європейським Союзом. Він пояснив, що нафтопровід, через який постачається нафта, не лише до Угорщини, але й до Словаччини.

Міністр зазначив, що енергопостачання — це питання інфраструктури, а не політики. Він підкреслив, що Угорщина не має альтернативних нафтопроводів, які б могли забезпечити країну достатньою кількістю нафти без постачання з Росії.

Сійярто також зазначив, що рішення України загрожує безпеці енергопостачання Угорщини та Словаччини, підкреслюючи, що це неприйнятно для країни, яка прагне бути членом ЄС. Він наголосив, що відповідно до правил ЄС, постраждала країна має право на консультації з Україною, і Європейська Комісія повинна представляти інтереси держави-члена.

У разі неможливості досягти домовленості з Україною, Угорщина розгляне можливість створення арбітражного суду, який повинен розглянути справу протягом сорока днів.

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