Купатися заборонено – у Києві перевірили воду на 15 пляжах

У Києві провели дослідження якості води на 15 столичних пляжах і виявили, що проби не відповідають санітарно-гігієнічним вимогам. Про це повідомили у КМДА.
Не дивлячись на те, що у 2024 році пляжний сезон у столиці не оголошували, КП «Плесо» регулярно проводить дослідження та оновлює моніторинг якості води в місцях масового відпочинку киян на водних об’єктах. Відтак, минулого тижня було перевірено такі столичні пляжі:
«За результатами санітарно-мікробіологічних і санітарно-хімічних досліджень проби води на перелічених пляжах не відповідають санітарно-гігієнічним вимогам, а отже, купатися на них заборонено», - повідомили у КМДА.
Зазначається, що індекс ЛКП (лактопозитивна кишкова паличка) у пробах води свідчить про загальну бактеріологічну забрудненість водойм. Кишкова паличка найактивніше розмножується у водоймах у спеку та після рясних опадів. У разі потрапляння в організм кишкова паличка може викликати кишкові інфекції (найчастіші симптоми: нудота й діарея), запалення сечовивідних шляхів, статевих органів і важчі захворювання.
Симптоми гострої кишкової інфекції, за яких потрібно негайно звернутися до лікаря:
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.