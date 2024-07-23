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Купатися заборонено – у Києві перевірили воду на 15 пляжах

15:05, 23 липня 2024
За результатами досліджень проби води на низці пляжів не відповідають санітарно-гігієнічним вимогам, а отже, купатися на них заборонено.
Купатися заборонено – у Києві перевірили воду на 15 пляжах
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У Києві провели дослідження якості води на 15 столичних пляжах і виявили, що проби не відповідають санітарно-гігієнічним вимогам. Про це повідомили у КМДА.

Не дивлячись на те, що у 2024 році пляжний сезон у столиці не оголошували, КП «Плесо» регулярно проводить дослідження та оновлює моніторинг якості води в місцях масового відпочинку киян на водних об’єктах. Відтак, минулого тижня було перевірено такі столичні пляжі:

  • «Золотий»,
  • «Передмістна Слобідка»,
  • «Чорторий»,
  • «Наталка»,
  • «Центральний»,
  • «Молодіжний»,
  • «Дитячий»,
  • «Венеція»,
  • «Веселка»,
  • «Галерний»,
  • «Тельбін»,
  • «Райдуга»,
  • «Троєщина»,
  • «Вербний»,
  • «Пуща-Водиця».

«За результатами санітарно-мікробіологічних і санітарно-хімічних досліджень проби води на перелічених пляжах не відповідають санітарно-гігієнічним вимогам, а отже, купатися на них заборонено», - повідомили у КМДА.

Зазначається, що індекс ЛКП (лактопозитивна кишкова паличка) у пробах води свідчить про загальну бактеріологічну забрудненість водойм. Кишкова паличка найактивніше розмножується у водоймах у спеку та після рясних опадів. У разі потрапляння в організм кишкова паличка може викликати кишкові інфекції (найчастіші симптоми: нудота й діарея), запалення сечовивідних шляхів, статевих органів і важчі захворювання.

Симптоми гострої кишкової інфекції, за яких потрібно негайно звернутися до лікаря:

  • сухість у роті та горлі;
  • підвищена температура, що супроводжується діареєю і блювотою;
  • переймоподібні болі в животі;
  • незначне сечовипускання або його відсутність.

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