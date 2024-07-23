Купатися заборонено – у Києві перевірили воду на 15 пляжах

За результатами досліджень проби води на низці пляжів не відповідають санітарно-гігієнічним вимогам, а отже, купатися на них заборонено.

У Києві провели дослідження якості води на 15 столичних пляжах і виявили, що проби не відповідають санітарно-гігієнічним вимогам. Про це повідомили у КМДА.

Не дивлячись на те, що у 2024 році пляжний сезон у столиці не оголошували, КП «Плесо» регулярно проводить дослідження та оновлює моніторинг якості води в місцях масового відпочинку киян на водних об’єктах. Відтак, минулого тижня було перевірено такі столичні пляжі:

«Золотий»,

«Передмістна Слобідка»,

«Чорторий»,

«Наталка»,

«Центральний»,

«Молодіжний»,

«Дитячий»,

«Венеція»,

«Веселка»,

«Галерний»,

«Тельбін»,

«Райдуга»,

«Троєщина»,

«Вербний»,

«Пуща-Водиця».

«За результатами санітарно-мікробіологічних і санітарно-хімічних досліджень проби води на перелічених пляжах не відповідають санітарно-гігієнічним вимогам, а отже, купатися на них заборонено», - повідомили у КМДА.

Зазначається, що індекс ЛКП (лактопозитивна кишкова паличка) у пробах води свідчить про загальну бактеріологічну забрудненість водойм. Кишкова паличка найактивніше розмножується у водоймах у спеку та після рясних опадів. У разі потрапляння в організм кишкова паличка може викликати кишкові інфекції (найчастіші симптоми: нудота й діарея), запалення сечовивідних шляхів, статевих органів і важчі захворювання.

Симптоми гострої кишкової інфекції, за яких потрібно негайно звернутися до лікаря:

сухість у роті та горлі;

підвищена температура, що супроводжується діареєю і блювотою;

переймоподібні болі в животі;

незначне сечовипускання або його відсутність.

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