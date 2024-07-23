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Олімпійські ігри-2024: де та коли дивитися пряму трансляцію в Україні

14:47, 23 липня 2024
Олімпіада пройде у Парижі з 26 липня до 11 серпня.
Олімпійські ігри-2024: де та коли дивитися пряму трансляцію в Україні
Фото: Getty Images
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У п’ятницю, 26 липня, розпочнуться літні Олімпійські ігри у Парижі, які триватимуть до 11 серпня.

Програма Олімпіади включатиме 32 види спорту, в яких розіграють 329 медалей.

Представники України братимуть участь у змаганнях у 23 видах спорту, а кількість атлетів налічуватиме 140 людей. Гасло збірної України на турнірі – The Will to Win («Воля до перемоги»).

В Україні Олімпіаду-2024 офіційно транслюватимуть платформи суспільного мовника.

Зокрема, безкоштовну трансляцію змагань можна буде переглянути на каналі «Суспільне Спорт» та на місцевих телеканалах «Суспільне» («Суспільне Київ», «Суспільне Одеса» тощо).

Також на «Радіо Промінь» будуть доступні аудіотрансляції матчів олімпійської збірної України з футболу.

Повідомляється, що кількість ефірних годин становитиме не менше 200 годин, а щодня виходитимуть інформаційно-аналітичні студії про ОІ-2024.

Також на сайті «Суспільне» будуть доступні чотири додаткові потоки трансляції змагань Олімпіади-2024.

Офіційна церемонія відкриття Ігор відбудеться 26 липня, а першою трансляцією Олімпіади стане матч збірної України з футболу 24 липня проти олімпійської команди Іраку.

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