Олимпийские игры-2024: где и когда смотреть прямую трансляцию в Украине

Олимпиада пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа.

Фото: Getty Images

В пятницу, 26 июля, начнутся летние Олимпийские игры в Париже, которые продлятся до 11 августа.

Программа Олимпиады будет включать 32 вида спорта, в которых разыграют 329 медалей.

Представители Украины будут участвовать в соревнованиях по 23 видам спорта, а количество атлетов будет насчитывать 140 человек. Лозунг сборной Украины на турнире – The Will to Win («Воля к победе»).

В Украине Олимпиаду-2024 будут официально транслировать платформы общественного вещателя.

В частности, бесплатную трансляцию соревнований можно будет просмотреть на канале «Общественное спорт» и на местных телеканалах «Общественное» («Общественное Киев», «Общественное Одесса» и т.д.).

Также на «Радіо Промінь» будут доступны аудиотрансляции матчей олимпийской сборной Украины по футболу.

Сообщается, что количество эфирных часов составит не менее 200 часов, а каждый день будут выходить информационно-аналитические студии об ОИ-2024.

Также на сайте «Общественное» будут доступны четыре дополнительных потока трансляции соревнований Олимпиады-2024.

Официальная церемония открытия Игр состоится 26 июля, а первой трансляцией Олимпиады станет матч сборной Украины по футболу 24 июля против олимпийской команды Ирака.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.