Практика судов
  1. Общество
  2. / В мире

Олимпийские игры-2024: где и когда смотреть прямую трансляцию в Украине

14:47, 23 июля 2024
Олимпиада пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа.
Олимпийские игры-2024: где и когда смотреть прямую трансляцию в Украине
Фото: Getty Images
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В пятницу, 26 июля, начнутся летние Олимпийские игры в Париже, которые продлятся до 11 августа.

Программа Олимпиады будет включать 32 вида спорта, в которых разыграют 329 медалей.

Представители Украины будут участвовать в соревнованиях по 23 видам спорта, а количество атлетов будет насчитывать 140 человек. Лозунг сборной Украины на турнире – The Will to Win («Воля к победе»).

В Украине Олимпиаду-2024 будут официально транслировать платформы общественного вещателя.

В частности, бесплатную трансляцию соревнований можно будет просмотреть на канале «Общественное спорт» и на местных телеканалах «Общественное» («Общественное Киев», «Общественное Одесса» и т.д.).

Также на «Радіо Промінь» будут доступны аудиотрансляции матчей олимпийской сборной Украины по футболу.

Сообщается, что количество эфирных часов составит не менее 200 часов, а каждый день будут выходить информационно-аналитические студии об ОИ-2024.

Также на сайте «Общественное» будут доступны четыре дополнительных потока трансляции соревнований Олимпиады-2024.

Официальная церемония открытия Игр состоится 26 июля, а первой трансляцией Олимпиады станет матч сборной Украины по футболу 24 июля против олимпийской команды Ирака.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Вовремя обновившие военно-учетные данные получили специальную галочку в Резерв+ — Катерина Черногоренко

Военнообязанные, которые обновили данные в срок, были отмечены специальной отметкой в Резерв+.

Для принятия решения об отказе в пересечении государственной границы недостаточно только самой ссылки на нормы законов – позиция суда

Административный суд отменил отказ Пограничной службы в выезде водителю грузовика, указав, что неблагоприятное для лица решение должно быть мотивированным и отвечать критерию обоснованности.

Не могут быть ограничены в условиях военного положения право на свободу и личную неприкосновенность, право на судебную защиту, презумпция невиновности и право на защиту – Конституционный Суд Украины

Конституцией и актами, которыми введено военное положение и соответственно механизм ограничения конституционных прав и свобод в условиях военного положения, не определены возможности ограничения права на свободу и личную неприкосновенность, права на судебную защиту, презумпции невиновности и права на защиту.

Иски о возобновлении на работе и о взыскании алиментов не могут предъявляться по фактическому месту жительства, если оно отличается от зарегистрированного – Верховный Суд

Обращение истца в суд с иском по месту его нахождения без подтверждения регистрации не отвечает требованиям статьи 28 ГПК – Объединенная палата КГС Верховного Суда.

Кабмин опубликовал новую редакцию порядка предоставления и лишения статуса участника боевых действий

Подать заявление о получении статуса УБД можно будет через Портал Дія.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Дмитро Боровков
    Дмитро Боровков
    заступник голови Залізничного районного суду м. Львова