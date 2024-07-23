Купаться запрещено – в Киеве проверили воду на 15 пляжах

По результатам исследований пробы воды на ряде пляжей не отвечают санитарно-гигиеническим требованиям, а значит, купаться на них запрещено.

В Киеве провели исследование качества воды на 15 столичных пляжах и обнаружили, что пробы не отвечают санитарно-гигиеническим требованиям. Об этом сообщили в КГГА.

Несмотря на то, что в 2024 году пляжный сезон в столице не объявляли, КП «Плесо» регулярно проводит исследования и обновляет мониторинг качества воды в местах массового отдыха киевлян на водных объектах. Следовательно, на прошлой неделе были проверены следующие столичные пляжи:

«Золотой»,

«Предместная Слободка»,

«Черторый»,

«Наталка»,

«Центральный»,

«Молодежный»,

«Детский»,

«Венеция»,

«Веселка»,

«Галерный»,

«Тельбин»,

«Радуга»,

«Троещина»,

«Вербный»,

«Пуща-Водица».

«По результатам санитарно-микробиологических и санитарно-химических исследований пробы воды на перечисленных пляжах не отвечают санитарно-гигиеническим требованиям, а значит, купаться на них запрещено», - сообщили в КГГА.

Отмечается, что индекс ЛКП (лактоположительная кишечная палочка) в пробах воды свидетельствует об общей бактериологической загрязненности водоемов. Кишечная палочка активно размножается в водоемах в жару и после обильных осадков. В случае попадания в организм кишечная палочка может вызвать кишечные инфекции (самые частые симптомы: тошнота и диарея), воспаление мочевыводящих путей, половых органов и более тяжелые заболевания.

Симптомы острой кишечной инфекции, при которых нужно немедленно обратиться к врачу:

сухость во рту и горле;

повышенная температура, сопровождающаяся диареей и рвотой;

схваткообразные боли в животе;

незначительное мочеиспускание или его отсутствие.

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