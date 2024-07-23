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Купаться запрещено – в Киеве проверили воду на 15 пляжах

15:05, 23 июля 2024
По результатам исследований пробы воды на ряде пляжей не отвечают санитарно-гигиеническим требованиям, а значит, купаться на них запрещено.
Купаться запрещено – в Киеве проверили воду на 15 пляжах
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В Киеве провели исследование качества воды на 15 столичных пляжах и обнаружили, что пробы не отвечают санитарно-гигиеническим требованиям. Об этом сообщили в КГГА.

Несмотря на то, что в 2024 году пляжный сезон в столице не объявляли, КП «Плесо» регулярно проводит исследования и обновляет мониторинг качества воды в местах массового отдыха киевлян на водных объектах. Следовательно, на прошлой неделе были проверены следующие столичные пляжи:

  • «Золотой»,
  • «Предместная Слободка»,
  • «Черторый»,
  • «Наталка»,
  • «Центральный»,
  • «Молодежный»,
  • «Детский»,
  • «Венеция»,
  • «Веселка»,
  • «Галерный»,
  • «Тельбин»,
  • «Радуга»,
  • «Троещина»,
  • «Вербный»,
  • «Пуща-Водица».

«По результатам санитарно-микробиологических и санитарно-химических исследований пробы воды на перечисленных пляжах не отвечают санитарно-гигиеническим требованиям, а значит, купаться на них запрещено», - сообщили в КГГА.

Отмечается, что индекс ЛКП (лактоположительная кишечная палочка) в пробах воды свидетельствует об общей бактериологической загрязненности водоемов. Кишечная палочка активно размножается в водоемах в жару и после обильных осадков. В случае попадания в организм кишечная палочка может вызвать кишечные инфекции (самые частые симптомы: тошнота и диарея), воспаление мочевыводящих путей, половых органов и более тяжелые заболевания.

Симптомы острой кишечной инфекции, при которых нужно немедленно обратиться к врачу:

  • сухость во рту и горле;
  • повышенная температура, сопровождающаяся диареей и рвотой;
  • схваткообразные боли в животе;
  • незначительное мочеиспускание или его отсутствие.

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