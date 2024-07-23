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Венгрия угрожает Украине судом из-за прекращения транзита нефти российской компании «Лукойл»

15:23, 23 июля 2024
Венгрия рассмотрит арбитраж из-за приостановки транзита нефти из россии Украиной.
Венгрия угрожает Украине судом из-за прекращения транзита нефти российской компании «Лукойл»
Фото из открытых источников
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Венгрия выразила готовность обратиться в арбитражный суд после того, как Украина приостановила транзит нефти российской компании «Лукойл» через свою территорию. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, пишет Magyar Nemzet.

По словам Сийярто, решение Киева является «явным нарушением Соглашения об ассоциации» между Украиной и Европейским Союзом. Он пояснил, что нефтепровод, через который поставляется нефть, не только в Венгрию, но и в Словакию.

Министр отметил, что энергоснабжение - это вопрос инфраструктуры, а не политики. Он подчеркнул, что Венгрия не имеет альтернативных нефтепроводов, которые могли бы обеспечить страну достаточным количеством нефти без поставок из россии.

Сийярто также отметил, что решение Украины угрожает безопасности энергоснабжения Венгрии и Словакии, подчеркивая, что это неприемлемо для страны, которая стремится быть членом ЕС. Он подчеркнул, что в соответствии с правилами ЕС, пострадавшая страна имеет право на консультации с Украиной, и Европейская Комиссия должна представлять интересы государства-члена.

В случае невозможности достичь договоренности с Украиной, Венгрия рассмотрит возможность создания арбитражного суда, который должен рассмотреть дело в течение сорока дней.

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