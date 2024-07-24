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В Минцифри назвали 7 решений по стабилизации мобильной связи и интернета во время обесточений

17:46, 24 июля 2024
Теперь мобильные операторы должны обеспечить 25% сетей генераторами, чтобы они работали 72+ часа при обесточивании.
В Минцифри назвали 7 решений по стабилизации мобильной связи и интернета во время обесточений
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Министерство цифровой трансформации Украины сообщило, чтобы стабилизировать ситуацию с мобильной связью и интернетом, приняли следующие решения:

– обновили требования Национального центра оперативно-технического управления электронными коммуникационными сетями Украины. Теперь мобильные операторы должны обеспечить 25% сетей генераторами, чтобы они работали 72+ часа во время обесточиваний. Другая часть мобильной сети должна работать 10 часов в аккумуляторных батареях. Аккумуляторы работают по принципу повербанка — питают базовые станции при обесточивании.

- ужесточили проверки по выполнению требований. Операторы будут ежеквартально отчитываться по ситуации НЦУ, а НКЭК будет проверять исполнение

- разработали постановление №322, которое уже принял регулятор. Так операторы смогут подать заявку в Облэнерго, чтобы учреждение модернизировало свои сети, идущие к базовым станциям. Это позволит быстро заряжать аккумуляторы. Однако помним, что на зарядку аккумуляторов все равно нужно время.

- согласовали перечень объектов, которые должны иметь бесперебойное питание, ОВА передадут его в Облэнерго

- работаем над бронированием военнообязанных сотрудников ремонтных бригад

Кроме того, Парламент принял закон об отмене пошлины и НДС на ввоз аккумуляторов и генераторов.

Также в Минцифри добавили, что параллельно начинают работать над новым сервисом в Дії — украинцы смогут сообщать о проблемах связи в приложении даже без доступа к интернету. Когда связь возобновится, информация автоматически подтянется в Дію.

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