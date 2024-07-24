В Киеве зафиксирован критический уровень загрязнения воздуха

В Киеве диоксид азота превысил допустимые нормы в 5 раз.

Сегодня, 24 июля, в Киеве наблюдается значительное загрязнение воздуха, что может привести к ухудшению самочувствия жителей столицы. Об этом сообщает «Укргидрометцентр».

Согласно данным стационарных пунктов наблюдения за состоянием атмосферного воздуха, 23 июля среднесуточное содержание диоксида азота в Киеве превысило предельно допустимые концентрации.

«В течение 24-28 июля содержание диоксида азота в воздухе будет критического уровня - превысит 5 предельно допустимых концентраций, что может негативно влиять на самочувствие людей», - отметили в Укргидрометцентре.

Синоптики добавили, что жаркая и сухая погода будет способствовать накоплению в воздухе и других загрязняющих веществ, таких как диоксид серы и формальдегид. Улучшение ситуации ожидается 29-30 июля.

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