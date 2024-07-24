У Києві зафіксовано критичний рівень забруднення повітря

У Києві діоксид азоту перевищив допустимі норми у 5 разів.

Сьогодні, 24 липня, у Києві спостерігається значне забруднення повітря, що може спричинити погіршення самопочуття мешканців столиці. Про це повідомляє «Укргідрометцентр».

Згідно з даними стаціонарних пунктів спостереження за станом атмосферного повітря, 23 липня середньодобовий вміст діоксиду азоту в Києві перевищив гранично допустимі концентрації.

«Протягом 24-28 липня вміст діоксиду азоту у повітрі буде критичного рівня - перевищить 5 гранично допустимих концентрацій, що може негативно впливати на самопочуття людей», — зазначили в Укргідрометцентрі.

Синоптики додали, що спекотна та суха погода сприятиме накопиченню в повітрі й інших забруднюючих речовин, таких як діоксид сірки та формальдегід. Поліпшення ситуації очікується 29-30 липня.

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