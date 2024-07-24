У Мінцифрі назвали 7 рішень для стабілізації мобільного зв’язку та інтернету під час знеструмлень

Тепер мобільні оператори повинні забезпечити 25 % мереж генераторами, щоб вони працювали 72+ години під час знеструмлень.

Міністерство цифрової трансформації України повідомило, щоб стабілізувати ситуацію з мобільним зв’язком та інтернетом, ухвалили наступні рішення:

- оновили вимоги Національного центру оперативно-технічного управління електронними комунікаційними мережами України. Тепер мобільні оператори повинні забезпечити 25 % мереж генераторами, щоб вони працювали 72+ години під час знеструмлень. Інша частина мобільної мережі має працювати 10 годин на акумуляторних батареях. Акумулятори працюють за принципом повербанка — живлять базові станції під час знеструмлень.

- посилили перевірки за виконанням вимог. Оператори щоквартально звітуватимуть щодо ситуації НЦУ, а НКЕК перевірятиме виконання

- розробили постанову № 322, яку вже ухвалив регулятор. Так оператори зможуть подати заявку в Обленерго, щоб установа модернізувала свої мережі, які йдуть до базових станцій. Це дасть змогу швидше заряджати акумулятори. Проте памʼятаємо, що на зарядку акумуляторів все одно потрібен час.

- узгодили перелік обʼєктів, які повинні мати безперебійне живлення, ОВА передадуть його до Обленерго

- працюємо над бронюванням військовозобовʼязаних співробітників ремонтних бригад

Крім цього, Парламент ухвалив закон про скасування мита та ПДВ на ввезення акумуляторів і генераторів.

Також у Мінцифрі додали, що паралельно працюють над новим сервісом у Дії — українці зможуть повідомляти про проблеми зі звʼязком у застосунку навіть без доступу до інтернету. Коли звʼязок відновиться, інформація автоматично підтягнеться в Дію.

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