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На Київщині чоловік застрелив товариша з мисливської рушниці

23:12, 24 липня 2024
На Київщині затримано чоловіка за підозрою у вбивстві товариша після конфлікту.
На Київщині чоловік застрелив товариша з мисливської рушниці
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На Київщині затримали чоловіка за підозрою у вбивстві 34-річного товариша після конфлікту на тлі спільного вживання алкоголю. Інцидент стався у Білоцерківському районі, зловмиснику загрожує до 15 років позбавлення волі. Про це повідомила поліція Київської області.

За даними правоохоронців, трагедія розігралася після спільного вживання алкогольних напоїв у будинку. Конфлікт продовжився у дворі, де 39-річний сусід жертви приніс із будинку заряджену мисливську рушницю і вистрілив у свого опонента. У крові підозрюваного виявлено близько 2,4 проміле алкоголю.

Поліцейські Білоцерківського управління затримали підозрюваного та доправили його до ізолятора тимчасового тримання.

Слідчі, під процесуальним керівництвом Білоцерківської окружної прокуратури, повідомили підозрюваному про обвинувачення за фактом умисного вбивства (ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України).

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