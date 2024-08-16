Есть подозрение, что ВККС будет отбирать судей апелляционных судов только для того, чтобы быстрее заполнить вакансии, а не для получения качественных судей – USAID и IDLO

Проекты технической помощи Украине выступили против уменьшения требований к когнитивному тестированию и сообщили, что если кандидатов с высокими баллами за IQ-тест будет мало, можно объявить новый конкурс.

Известные иностранные проекты технической помощи, оказывающие Украине материально-техническую поддержку в сфере реформирования правосудия, выступили против инициативы ВККС и Комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики об отмене обязательного требования для кандидатов, которое состоит в том, что за этап тестирования когнитивных способностей (IQ-тест), они должны получить не менее 75% от максимально возможного балла.

Во время заседания Комитета по правовой политике 15 августа 2024 года проекты технической помощи USAID и IDLO (Международная организация развития права) сообщили о несогласии с указанным предложением и высказали подозрения, что отмена 75% барьера вызвана желанием ВККС как можно скорее отобрать судей в апелляционные суды, но одновременно с этим в ущерб качеству самих судей.

Напомним, что закон об усовершенствовании процедур судейской карьеры от 9 декабря 2023 года №3511-IX существенно обновил порядок проведения конкурсных процедур на должности судей.

В частности, введен такой вид анонимного тестирования, как тестирование когнитивных способностей кандидатов (IQ-тест), с распространением на него требования о получении кандидатом не менее 75% от максимально возможного балла.

Впрочем, через некоторое время в ВККС и Комитете ВР по правовой политике пришли к выводу, что указанное требование создает проблемы для заполнения вакансий в судах, ведь опыт конкурса на должности в Службе дисциплинарных инспекторов показал, что только меньшинство кандидатов способны набрать 75% и более баллов за тестирование когнитивных способностей.

«Яркий пример – это конкурс на должности дисциплинарных инспекторов ВСП, где когнитивное тестирование успешно прошли только 67 кандидатов из 350 (это 19%). Если наложить этот опыт на предстоящий конкурс в апелляции (где на 500 должностей допущено 1 850 кандидатов), то выходит очень печальная картина», - сообщил в июле председатель Комитета ВР по вопросам правовой политики Денис Маслов.

В итоге, в Верховной Раде народные депутаты – члены Комитета по вопросам правовой политики, зарегистрировали законопроект №11425 от 22 июля 2024 года, предусматривающий отмену требования о необходимости набрать не менее 75% верных ответов за IQ-тест. Предложено также предоставить ВККС право самостоятельно определять проходной балл за тестирование когнитивных способностей.

ВККС этот законопроект поддержала.

Более того, на заседании Комитета правовой политики 15 августа член ВККС Руслан Сидорович сообщил, что, по мнению ВККС, проходные баллы «больше среднего» за когнитивное тестирование, это 50+% баллов.

Как отметил на заседании Комитета эксперт IDLO Виктор Килимар, позиция Комитета и ВККС выглядит несколько странной, ведь в 2023 году норма о необходимости набрать 75% верных ответов за IQ-тест была поддержана парламентом и стала нормой Закона «О судоустройстве и статусе судей».

«Принцип меритократического отбора предполагает, что отбор проходят только самые лучшие. IQ – тестирование дает возможность понять, кто из кандидатов имеет лучшие когнитивные способности. 75% набранных баллов – это уровень выше среднего. Это стандартные когнитивные требования для юристов и судей в мире. Мы не понимаем, какие проблемы решает законопроект № 11425, ведь недавно показатель в 75% считался достижением, а теперь он фактически будет перечеркнут», - рассказал Виктор Килимар.

Похожую позицию высказали и в USAID.

«Когнитивные способности судей апелляционных судов должны быть выше среднего уровня. Может случиться так, что если законопроект № 11425 будет принят, то тестирование на когнитивные способности станет простой формальной процедурой и не сможет отсеять людей, которые не способны работать в должности судьи апелляционного суда. На наш взгляд, существенный риск состоит в том, что желание ВККС быстро преодолеть кадровый кризис в апелляционных судах может превалировать в деятельности Комиссии, даже если будут плохие результаты тестирования на когнитивные способности. Мы понимаем проблемы апелляционных судов, но надо определиться, какие судьи там нужны – со средним уровнем когнитивных способностей или выше среднего уровня. Это дилемма между качеством и скоростью», – рассказал юридический советник USAID Александр Сидельников.

Также представитель USAID отметил, что если во время конкурса на должности судей апелляционных судов случится так, что не будет достаточного количества людей с высокими когнитивными способностями, то в таком случае возможно объявление нового конкурса.

Впрочем, как сообщала «Судебно-юридическая газета», 15 августа Комитет по правовой политике все же поддержал законопроект № 11425 и рекомендовал рассмотреть его Верховной Раде.

Автор: Вячеслав Хрипун

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