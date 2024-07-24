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Тестів на когнітивні здібності для конкурсів на посади суддів немає і коли вони будуть невідомо – Денис Маслов

19:55, 24 липня 2024
У Верховній Раді повідомили, чому вирішили скасувати вимогу про необхідність отримувати 75% балів за тестування на когнітивні здібності – конкурс в апеляції зазнає краху.
Тестів на когнітивні здібності для конкурсів на посади суддів немає і коли вони будуть невідомо – Денис Маслов
Джерело фото - Facebook-сторінка Дениса Маслова
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Голова Комітету Верховної Ради з питань правової політики Денис Маслов розповів у Facebook, чому Комітет запропонував скасувати вимогу про необхідність подолання кандидатами на посади суддів 75% бар’єру за етап когнітивного тестування (тобто за IQ - тест).

Народний депутат зазначив, що:

по-перше, готових та апробованих для конкурсів на посади суддів тестів на виявлення когнітивних здібностей в Україні немає, а коли вони будуть – досі невідомо (хоча конкурс на посади суддів апеляційних судів та суддів ВАКС і АП ВАКС вже у самому розпалі).

по-друге, у ВККС є сумніви, що більшість кандидатів на посади суддів апеляційних судів зможуть подолати бар’єр у 75% під час тестування на виявлення когнітивних здібностей.

«Яскравий приклад — це конкурс на посади дисциплінарних інспекторів ВРП, де когнітивне тестування успішно пройшли лише 67 кандидатів з 350 (це 19%). Якщо накласти цей досвід на майбутній конкурс в апеляції (де на 500 посад допущено 1 850 кандидатів), то виходить дуже сумна картина», - повідомив Денис Маслов.

По-третє, як зазначив голова Комітету з питань правової політики, у більшості країн, які використовують тестування на когнітивні здібності під час добору суддів, таке тестування не відіграє вирішальної ролі в загальній оцінці кандидата на посаду судді.

Разом з тим, саме в Україні запроваджена модель, коли тестування на когнітивні здібності може мати ледь не вирішальну роль під час проведення конкурсних процедур.

Нагадаємо, що у Верховній Раді зареєстровано законопроект № 11425 від 22 липня 2024 року, який врегульовує особливості складання кваліфікаційного іспиту.

Серед іншого, законопроект передбачає право ВККС самостійно визначати середньо допустимий бал за тестування на визначення когнітивних здібностей під час конкурсних процедур на посади суддів.

Наразі Закон «Про судоустрій і статус суддів» передбачає, що кандидати на посади суддів мають отримувати за тестування на визначення когнітивних здібностей не менше 75% від максимального можливого бала.

Автор В’ячеслав Хрипун

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Тестів на когнітивні здібності для конкурсів на посади суддів немає і коли вони будуть невідомо – Денис Маслов

У Верховній Раді повідомили, чому вирішили скасувати вимогу про необхідність отримувати 75% балів за тестування на когнітивні здібності – конкурс в апеляції зазнає краху.

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