Тестов для тестирования на когнитивные способности во время конкурсов на должности судей нет, а когда они будут неизвестно – Денис Маслов

В Верховной Раде сообщили, почему решили отменить требование о необходимости получать 75% баллов за тестирование на когнитивные способности – иначе конкурс в апелляции потерпит крах.

Источник фото - Facebook-страница Дениса Маслова

Председатель Комитета Верховной Рады по правовой политике Денис Маслов рассказал в Facebook, почему Комитет предложил отменить требование о необходимости преодоления кандидатами на должности судей 75% барьера за этап когнитивного тестирования (т.е. за IQ - тест).

Народный депутат отметил, что:

во-первых, готовых и апробированных для конкурсов на должности судей тестов на выявление когнитивных способностей в Украине нет, а когда они будут до сих пор неизвестно (хотя конкурс на должности судей апелляционных судов и судей ВАКС и АП ВАКС уже в самом разгаре).

во-вторых, у ВККС есть сомнения, что большинство кандидатов на должности судей апелляционных судов смогут преодолеть барьер в 75% при тестировании на выявление когнитивных способностей.

«Яркий пример – это конкурс на должности дисциплинарных инспекторов ВСП, где когнитивное тестирование успешно прошли только 67 кандидатов из 350 (это 19%). Если наложить этот опыт на предстоящий конкурс в апелляции (где на 500 должностей допущено 1 850 кандидатов), то выходит очень грустная картина», - сообщил Денис Маслов.

В-третьих, как отметил председатель Комитета по вопросам правовой политики, в большинстве стран, которые используют тестирование на когнитивные способности во время отбора судей, такое тестирование не играет решающей роли в общей оценке кандидата на должность судьи.

Вместе с тем именно в Украине внедрена модель, когда тестирование на когнитивные способности может сыграть чуть ли не решающую роль во время проведения конкурсных процедур.

Напомним, что в Верховной Раде зарегистрирован законопроект №11425 от 22 июля 2024 года, регулирующий особенности сдачи квалификационного экзамена.

Среди прочего законопроект предусматривает право ВККС самостоятельно определять средне допустимый балл за тестирование на определение когнитивных способностей во время конкурсных процедур на должности судей.

Закон «О судоустройстве и статусе судей» сейчас предусматривает, что кандидаты на должности судей должны получать за тестирование на определение когнитивных способностей не менее 75% от максимального возможного балла.

Автор Вячеслав Хрипун

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.