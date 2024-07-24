В Дії можно будет сообщить о проблемах со связью при отключении света

Сообщить о проблемах связи можно будет даже тогда, когда пользователь оффлайн, но есть нюанс.

В приложении «Дія» украинцы со временем смогут сообщить о проблемах со связью при отключении света. Об этом сообщили в Минцифри.

Там отмечают, что работают над тем, чтобы сообщить о проблемах связи было возможно даже тогда, когда пользователь оффлайн. При возобновлении связи информация подтянется.

Также есть ряд решений, чтобы стабилизировать мобильную связь при обесточивании:

- 25% сетей мобильных операторов должны работать в течение 72 часов без света, остальная часть – 10 часов на аккумуляторных батареях;

- усиление проверок;

- парламент принял законопроект об отмене пошлины и НДС на ввоз аккумуляторов и генераторов;

- план бронирования военнообязанных сотрудников ремонтных бригад.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что Государственная служба специальной связи обязала мобильных операторов обеспечить 10 часов работы сети при отключении электроэнергии. Об этом говорится в распоряжении от 15 июля 2024 года. Теперь мобильные операторы должны обеспечить доступность мобильной связи при отключении электроэнергии в течение 10 часов, вместо 4 часов, как было раньше.

Позже член Комитета Верховной Рады по нацбезопасности Александр Федиенко прокомментировал соответствующее решение.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.