Госспецсвязи обязала мобильных операторов обеспечить 10 часов работы сети без света

Ранее мобильные операторы могли обеспечить всего 3-4 часа работы после первых отключений.

Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины обязала мобильных операторов обеспечить 10 часов работы сети при отключении электроэнергии. Об этом говорится в распоряжении от 15 июля 2024 года.

Теперь мобильные операторы должны обеспечить доступность мобильной связи при отключении электроэнергии в течение 10 часов, вместо 4 часов, как было раньше.

Кроме того, до 1 октября 2024 г. не менее 60% базовых станций операторов должны быть обеспечены автономным резервным питанием, чтобы соответствовать новой норме. К 1 ноября – 70%, к 1 декабря – 80%, а к концу января 2025 – не менее 100%.

Также до 1 декабря этого года, не менее 25% базовых станций в каждой области должны быть подключены к генераторам с запасом горюче-смазочных материалов или оборудованы сменным блоком аккумуляторных батарей на первые 72 часа.

Добавляется, что с 1 сентября 2024 г. все объекты физической инфраструктуры электронных коммуникационных сетей, выполняющие функции международных центров коммутации, междугородных телефонных станций, транзитных станций и национальных точек обмена Интернет-трафиком, должны быть подключены к стационарным или передвижным электрогенераторам с запасом топлива. или оборудованы аккумуляторами для работы в течение первых 72 часов.

Соответствующие требования относятся и к узлов специальных служб, к которым подключены коммуникационные центры (станции) оперативно-диспетчерских служб, осуществляющие экстренные коммуникации по телефонным номерам 101, 102, 103, 104 и 112.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.