Практика судов
  1. В Украине

Госспецсвязи обязала мобильных операторов обеспечить 10 часов работы сети без света

13:34, 17 июля 2024
Ранее мобильные операторы могли обеспечить всего 3-4 часа работы после первых отключений.
Госспецсвязи обязала мобильных операторов обеспечить 10 часов работы сети без света
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины обязала мобильных операторов обеспечить 10 часов работы сети при отключении электроэнергии. Об этом говорится в распоряжении от 15 июля 2024 года.

Теперь мобильные операторы должны обеспечить доступность мобильной связи при отключении электроэнергии в течение 10 часов, вместо 4 часов, как было раньше.

Кроме того, до 1 октября 2024 г. не менее 60% базовых станций операторов должны быть обеспечены автономным резервным питанием, чтобы соответствовать новой норме. К 1 ноября – 70%, к 1 декабря – 80%, а к концу января 2025 – не менее 100%.

Также до 1 декабря этого года, не менее 25% базовых станций в каждой области должны быть подключены к генераторам с запасом горюче-смазочных материалов или оборудованы сменным блоком аккумуляторных батарей на первые 72 часа.

Добавляется, что с 1 сентября 2024 г. все объекты физической инфраструктуры электронных коммуникационных сетей, выполняющие функции международных центров коммутации, междугородных телефонных станций, транзитных станций и национальных точек обмена Интернет-трафиком, должны быть подключены к стационарным или передвижным электрогенераторам с запасом топлива. или оборудованы аккумуляторами для работы в течение первых 72 часов.

Соответствующие требования относятся и к узлов специальных служб, к которым подключены коммуникационные центры (станции) оперативно-диспетчерских служб, осуществляющие экстренные коммуникации по телефонным номерам 101, 102, 103, 104 и 112.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
О штрафах от ТЦК можно будет узнать в Дії – можно ли будет их заплатить в Дії

Представитель Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин заявил, что о штрафах за нарушение военного учета можно будет узнать в Дії – что он мог иметь в виду.

Партнеры дают только оружие, а зарплаты военным обеспечивает украинский бизнес – Дмитрий Наталуха ответил на критику экономического бронирования

«Количество собственных денег, которые военные со своей зарплаты тратят на закупку, заправку и ремонт материально-технических средств и на дистанционное содержание семьи – будет только увеличиваться. Причем – кратно, ежемесячно. Просто потому, что партнеры дают только оружие, а все остальное – это украинский бизнес» - Дмитрий Наталуха объяснил критикам экономического бронирования перспективы.

Депутаты исправили чепуху в УПК, в частности относительно «жалоб, не подлежащих обжалованию»

Некоторые нормы УПК содержат чепуху – Верховная Рада приняла закон об исправлении ошибок в Кодексе.

«По принципу таргетированной рекламы» – заместитель министра обороны объяснила, как из Реестра «Оберег» отберут тех, кто получит повестки от ТЦК в первую очередь

По данным из профайла о возрасте, специальности и другим – в Минобороны объяснили, как с помощью Реестра «Оберег» определят тех, кого вызовут по повестке в первую очередь.

ВККС во время конкурса на должности судей апелляционных судов может обнародовать не только практические задания, но и правильные ответы на них

Участники конкурса, тем временем, обсуждают, улучшились условия конкурса или нет.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Віталій Яроцький
    Віталій Яроцький
    д.ю.н, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України, завідувач кафедри цивільного права #2 Національного юридичноно ун-ту ім.Ярослава Мудрого, член НКР при ВС
  • Аліна Сидорук
    Аліна Сидорук
    суддя Господарського суду Тернопільської області