Требование для конкурсантов у судьи получить не менее 75% правильных ответов на IQ-тест предлагают убрать

Не доказана прямая связь между «гениальными» результатами IQ-тестов и способностью лица быть судьей.

Если IQ-тест показывает «гениальность» кандидата в судьи или действующего судьи, претендующего «на повышение» в суд высшей инстанции, это еще не означает его добропорядочность и способность профессионально исполнять обязанности. Впрочем, сейчас закон требует, чтобы конкурсант набрал не менее 75% верных ответов на IQ-тест, автоматически отсеивая достойных кандидатов, которые, возможно, просто не научились работать с подобной категорией тестирований.

Таким образом, кандидаты в судьи, который набрали средний бал на IQ-тесте, не могут дальше участвовать в конкурсе, и Высшая квалифкомиссия судей (ВККС) вынуждена работать только с кандидатами с высокими баллами, что еще не означает способность качественно выполнять функции судьи. На это указывают депутаты во главе с председателем Комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики Денисом Масловым, зарегистрировавшим законопроект №11425.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», требования к квалификационному экзамену во время конкурсов на должности судей судов первой инстанции, апелляционных судов, Высшего антикоррупционного суда и других соответствующих конкурсов планируется уточнить.

Дело в том, что законом об усовершенствовании процедур судейской карьеры от 9 декабря 2023 года №3511-IX был существенно обновлен порядок проведения конкурсных процедур.

В частности, введен такой вид анонимного тестирования, как тестирование когнитивных способностей кандидатов, с распространением на него требования закона о наборе кандидатом не менее 75% максимально возможного балла (кандидат на должность судьи считается сдавшим квалификационный экзамен, если он набрал не менее 75% максимально возможного балла за каждое тестирование).

«Вместе с тем при подготовке к проведению анонимных тестирований в рамках конкурсов, объявленных ВККС в 2023 году, оказалось, что указанная норма выдвигает одинаковые требования к тестированию, которые проводятся по кардинально разной методологии. Указанное несет в себе риск применения ненадлежащих средств измерения и оценки способностей кандидатов на вакантные должности судей», - считают депутаты.

Они добавляют, что перед ВККС стоит задача проведения отбора в суды первой инстанции (в том числе высших специализированных судов), конкурсов в апелляционные суды, отбор новых судей для созданного вместо Окружного административного суда города Киева Киевского городского окружного административного суда (КГОАС) и т. д.

Квалификационный экзамен является аттестованием профессиональной компетентности кандидата на должность судьи для выявления надлежащих знаний, уровня подготовки и способности осуществлять правосудие в соответствующем суде.

Этот экзамен проводится путем сдачи анонимных тестирований и практических задач. Анонимное тестирование проводится по когнитивным способностям, истории украинской государственности, общим знаниям в сфере права и каждой специализации суда: административной, хозяйственной и общей (гражданской и уголовной). Практические задачи проводятся по каждой из указанных специализаций суда. Кандидат на должность судьи считается сдавшим квалификационный экзамен, если он набрал не менее 75% максимально возможного балла за каждое тестирование и практическую задачу квалификационного экзамена.

ВККС устанавливает проходной балл квалификационного экзамена, который не может быть ниже 75% максимально возможного балла за каждое тестирование и практическую задачу квалификационного экзамена. Отсеивание тех кандидатов, которые не набрали 75% максимального балла за тестирование по истории украинской государственности, общие знания в сфере права, специализации суда, а также за выполнение практической задачи выглядит абсолютно обоснованным, поскольку презюмируется, что большинство профессиональных юристов может сдать анонимное тестирование и выполнить практическое задание на результат, близкий к максимальному.

Впрочем, как отмечают депутаты, в случае оценки когнитивных способностей ситуация другая.

Если принимать во внимание методологию оценки когнитивных способностей, ориентированную на так называемую шкалу IQ, то максимально возможный балл, во-первых, вряд ли можно установить, ведь всегда может найтись гениальный человек, который наберет еще более высокий балл, и, во-вторых, по правилу нормального распределения количество людей, набирающих более 75% традиционно установленных максимальных баллов, относительно невелико – около 30%.

«Кроме того, указанное требование закона ограничивает кандидатов со средневзвешенным уровнем интеллекта в продолжении участия в конкурсе, фактически заставляя ВККС работать только с кандидатами с высокими показателями общего интеллекта, измеренными по определенной методике, которая не обязательно дает возможность сделать достоверный вывод о невозможности кандидатов с более низкими баллами выполнять функции судьи» – объясняют авторы законопроекта.

Другими словами, ВККС даже не будет иметь возможности оценить профессиональные знания и навыки кандидата, его добропорядочность, если он не преодолеет этот необоснованно высокий барьер на довольно специфическом виде тестирования, что может привести к дискриминации, ведь не доказана прямая непосредственная связь с результатами измерения когнитивных способностей и неспособностью лица быть судьей, если результаты лица не являются лучшими 25% целевой группы.

Таким образом, есть основания для пересмотра соответствующих положений статьи 74 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей» с целью недопущения применения в конкурсных процедурах дискриминационных практик.

К тому же, по словам авторов, такие практики в деятельности органов судейского отбора за границей отсутствуют.

Кроме того, этот вопрос обсуждался с отдельными международными экспертами, подтверждающими необоснованность такой методологии для установления результатов тестирования когнитивных способностей.

Итак, предлагается внести изменения в статью 74 Закона «О судоустройстве и статусе судей» о том, что кандидат на должность судьи будет считаться сдавшим квалификационный экзамен, если он:

1) набрал не менее 75% максимально возможного балла за тестирование по истории украинской государственности, общим знаниям в сфере права и каждой специализации суда;

2) набрал не менее 75% максимально возможного балла за каждую практическую задачу;

3) успешно прошел тестирование по когнитивным способностям.

Успешным прохождением будет считаться набор кандидатом средне допустимого балла тестирования относительно когнитивных способностей, установленного ВККС.

В статью 82 указанного Закона предлагается внести связанные изменения. Предлагается также уточнить, что ВККС не будет обнародовать программу и перечень вопросов тестирования по когнитивным способностям на своем официальном веб-сайте, учитывая, что это нивелирует смысл дальнейшего тестирования.

Высшая квалификационная комиссия судей будет устанавливать проходной балл квалификационного экзамена без учета результатов тестирования по когнитивным способностям.

Проектом также предлагается определить, что ВККС проводит квалификационный экзамен в рамках конкурса на занятие вакантных должностей судей апелляционных судов, объявленный решением Комиссии от 14 сентября 2023 г. № 94/зп-23, по правилам, действующим после вступления в силу этого проекта Закона.

Автор: Наталя Мамченко

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