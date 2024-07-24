Глава ВС Станислав Кравченко провел встречу с Послом Франции в Украине Гаэлем Весьером

Гаэль Весьер заверил, что французская сторона будет продолжать сотрудничество с Украиной в сфере правосудия и надеется на ее углубление в ближайшем будущем уже в рамках ЕС.

Фото: supreme.court.gov.ua

В условиях жестокой неспровоцированной полномасштабной агрессии рф против Украины удалось обеспечить работу системы правосудия, конечно, за исключением временно оккупированных россией территорий. В то же время украинская правовая система нуждается в международной помощи в контексте реформ и евроинтеграции. Поэтому поддержка Франции и других стран прогрессивного мира вселяет украинцам веру в справедливый и продолжительный мир. Об этом отметил председатель Верховного суда Станислав Кравченко во время встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом Французской Республики в Украине Гаэлем Весьером, передает официальный сайт ВС.

Пан Посол наголосив, що Франція стоїть пліч-о-пліч з Україною та готова допомагати нашій державі в усіх площинах аж до переможного кінця. «Сьогодні говорити про свободу означає говорити про Україну та українців. Перспектива вступу України до Європейського Союзу – ключова тема обговорень на міжнародному рівні, і ми захоплюємося політичною волею українців на євроінтеграційному шляху», – зауважив Гаель Весьєр.

Голова Верховного Суду подякував уряду й народу Франції за вияв солідарності з Україною в надскладні часи. «Ми високо цінуємо підписання Угоди про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Францією і загалом усі зусилля міжнародних партнерів, спрямовані на підтримку суверенітету, незалежності та територіальної цілісності нашої держави», – вказав Станіслав Кравченко.

Як повідомив Голова ВС, у сфері судочинства першочергове питання – призначення суддів. Для виконання завдань, покладених на судову систему, зокрема, в аспекті здійснення правосуддя відповідно до європейських стандартів і виконання вимог для приєднання України до ЄС, потрібен людський ресурс, а процедури наповнення суддівського корпусу мають бути належними й ефективними.

Гаель Весьєр запевнив, що французька сторона продовжуватиме співпрацю з Україною у сфері правосуддя та сподівається на її поглиблення в найближчому майбутньому вже в межах ЄС.

У зустрічі також узяли участь політичний радник Посольства Французької Республіки в Україні Франсуа Коттель і начальник відділу міжнародного співробітництва ВС Ліна Губар.

Фото: supreme.court.gov.ua

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.