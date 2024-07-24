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Олаф Шольц считает, что Камала Харрис может выиграть на выборах президента США

19:19, 24 июля 2024
Олаф Шольц назвал Камалу Харрис «компетентным и опытным политиком, точно знающим, что делает».
Олаф Шольц считает, что Камала Харрис может выиграть на выборах президента США
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Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что вице-президент США Камала Харрис может одержать победу на президентских выборах. Об этом он сказал во время пресс-конференции, пишет издание Stern.

Канцлер назвал Гаррис «компетентным и опытным политиком, точно знающим, что делает».

«Я думаю, что очень вероятно, что Камала Харрис выиграет выборы», - заявил Шольц, добавив, что решение будут принимать избиратели в США.

Также он добавил, что у Харрис «очень четкие представления о роли своей страны, о событиях в мире», а также о «вызовах, с которыми мы сталкиваемся».

Как писала «Судебно-юридическая газета», вице-президентка США Камала Харрис выступила с острой критикой в адрес кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа во время ее первого предвыборного митинга в Висконсине. Этот штат является одним из ключевых «колеблющихся» штатов, которые играют решающую роль в выборах.

Позже штаб Трампа подал жалобу на Гаррис в Федеральную избирательную комиссию США.

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