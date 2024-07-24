Минобороны упростило процедуру кодификации вооружения: что изменилось

Теперь для кодификации нового оружия производители должны предоставить пять документов.

Фото: armyinform.com.ua

Министерство обороны сообщило, что упростило процедуру кодификации новых образцов вооружения и военной техники (ВВТ). Об этом сообщили на официальном сайте ведомства.

Для кодификации нового образца ВВТ производители должны предоставить пять документов:

- письмо-описание с наименованием, назначением и ТТХ образца ВВТ

- программу и методики проведения испытаний образца ВВТ

- Акт испытаний образца ВВТ с протоколами о подтверждении каждой заявленной характеристики

- проект технических условий наподобие ВВТ

- комплект рабочей конструкторской документации

Также необходимо указать контактные данные изготовителя. Если все документы оформлены должным образом, профильная комиссия рассматривает их и составляет акт, рекомендует образец к кодификации и допуска к эксплуатации в войсках. В случае неполного пакета документов или некорректности заявленных показателей производителю придется устранить недостатки, что увеличит срок допуска к эксплуатации образца ВВТ более 10 суток.

Самые распространенные ошибки при подаче производителями документов на кодификацию:

- неполный пакет документов

- несоответствие предоставленных документов установленным нормативным требованиям

- некорректная отработка технической документации

- отсутствие подтверждения испытаниями заявленных ТТХ образца ВВТ

В случае невозможности самостоятельного проведения испытаний, производители могут обращаться в Министерство обороны для проведения испытаний на военных полигонах, однако это может продлить процесс допуска к эксплуатации.

Специалисты Главного управления обеспечения сопровождения жизненного цикла вооружения и военной техники оказывают помощь и консультации производителям и разработчикам по подготовке документов.

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