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Избран председатель Лычаковского районного суда Львова

19:14, 24 июля 2024
Председателем суда избран судья Григорий Жовнир.
Избран председатель Лычаковского районного суда Львова
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24 июля собрание судей Лычаковского районного суда г. Львова путем тайного голосования избрало председателем суда судью Жовнира Григория Богдановича сроком на три года. Об этом сообщил официальный сайт суда.

Вместе с тем, поскольку количество судей в Лычаковском районном суде Львова не превышает десяти, то заместитель председателя суда не избирался, при этом административные полномочия председателя суда, в случае его отсутствия, в соответствии с ч.3 ст.24 Закона Украины «О судоустройство и статус судей» будет осуществлять судья Лычаковского районного суда Львова, который имеет больший стаж работы в должности судьи.

Ранее мы писали, что избран председатель Заводского районного суда Днепродзержинска.

Также избрали председателя и заместителя председателя Ровенского окружного административного суда.

Кроме того, избран председатель Перемышлянского районного суда Львовской области.

Еще избран председатель Шацкого районного суда Волынской области.

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