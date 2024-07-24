Избран председатель Лычаковского районного суда Львова

24 июля собрание судей Лычаковского районного суда г. Львова путем тайного голосования избрало председателем суда судью Жовнира Григория Богдановича сроком на три года. Об этом сообщил официальный сайт суда.
Вместе с тем, поскольку количество судей в Лычаковском районном суде Львова не превышает десяти, то заместитель председателя суда не избирался, при этом административные полномочия председателя суда, в случае его отсутствия, в соответствии с ч.3 ст.24 Закона Украины «О судоустройство и статус судей» будет осуществлять судья Лычаковского районного суда Львова, который имеет больший стаж работы в должности судьи.
Ранее мы писали, что избран председатель Заводского районного суда Днепродзержинска.
Также избрали председателя и заместителя председателя Ровенского окружного административного суда.
Кроме того, избран председатель Перемышлянского районного суда Львовской области.
Еще избран председатель Шацкого районного суда Волынской области.
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