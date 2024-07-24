Обрано голову Личаківського районного суду Львова

Головою суду обрано суддю Григорія Жовніра.

24 липня збори суддів Личаківського районного суду м. Львова шляхом таємного голосування обрали головою суду суддю Жовніра Григорія Богдановича строком на три роки. Про це повідомив офіційний сайт суду.

Разом з тим, оскільки кількість суддів в Личаківському районному суді м.Львова не перевищує десяти, то заступник голови суду не обирався, при цьому адміністративні повноваження голови суду, у разі його відсутності, у відповідності до ч.3 ст.24 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» здійснюватиме суддя Личаківського районного суду м. Львова, який має більший стаж роботи на посаді судді.

Раніше ми писали, що обрано голову Заводського районного суду Дніпродзержинська.

Також обрали голову та заступника голови Рівненського окружного адміністративного суду.

Крім цього, обрано голову Перемишлянського районного суду Львівської області.

Ще обрано голову Шацького районного суду Волинської області.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.