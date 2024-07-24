Практика судів
  1. В Україні

Обрано голову Личаківського районного суду Львова

19:14, 24 липня 2024
Головою суду обрано суддю Григорія Жовніра.
Обрано голову Личаківського районного суду Львова
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

24 липня збори суддів Личаківського районного суду м. Львова шляхом таємного голосування обрали головою суду суддю Жовніра Григорія Богдановича строком на три роки. Про це повідомив офіційний сайт суду.

Разом з тим, оскільки кількість суддів в Личаківському районному суді м.Львова не перевищує десяти, то заступник голови суду не обирався, при цьому адміністративні повноваження голови суду, у разі його відсутності, у відповідності до ч.3 ст.24 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» здійснюватиме суддя Личаківського районного суду м. Львова, який має більший стаж роботи на посаді судді.

Раніше ми писали, що обрано голову Заводського районного суду Дніпродзержинська. 

Також обрали голову та заступника голови Рівненського окружного адміністративного суду.

Крім цього, обрано голову Перемишлянського районного суду Львівської області.

Ще обрано голову Шацького районного суду Волинської області.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Тестів на когнітивні здібності для конкурсів на посади суддів немає і коли вони будуть невідомо – Денис Маслов

У Верховній Раді повідомили, чому вирішили скасувати вимогу про необхідність отримувати 75% балів за тестування на когнітивні здібності – конкурс в апеляції зазнає краху.

Конкурс на посади заступника керівника Служби дисциплінарних інспекторів та дисциплінарних інспекторів: список фіналістів та нові проблеми конкурсу

На посаду заступника керівника Служби дисциплінарних інспекторів претендують 5 кандидатів, на посади дисциплінарних інспекторів - 48, але є нюанс.

У ТЦК брали до 150 тисяч доларів США на місяць з військовозобов’язаних і мобілізовували тих, хто має право на відстрочку – поліція викрила корупцію в ТЦК

Працівники ТЦК створювали штучні перешкоди в отриманні документів для осіб, які мали законне право на відстрочку, а також мобілізовували їх з метою підняття показника ефективності роботи, надалі за гроші звільняли з військової служби.

Перший заступник директора НАБУ Гізо Углава вимагає зняти гриф державної таємниці зі справи про «зливи» у НАБУ

Гізо Углава звернувся до НАБУ і САП, щоб зняти гриф секретності з даних кримінального провадження про витоки інформації з НАБУ.

Прокурора звільнили за те, що він пішов з роботи і більше не повернувся

Причина дивної поведінки прокурора столичної прокуратури залишилася невідомою

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олег Макаров
    Олег Макаров
    секретар Комітету Верховної Ради України з питань правової політики
  • Ігор Кощеєв
    Ігор Кощеєв
    суддя Центрального апеляційного господарського суду
  • Тетяна Козир
    Тетяна Козир
    суддя Північного апеляційного господарського суду
  • Ольга Лук’янчук
    Ольга Лук’янчук
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду