ВАКС визнав необґрунтованими низку активів посадовця ДБР і його дружини-прокурора

Суд визнав необґрунтованими та стягнув в дохід держави частину активів.

У середу, 24 липня, Вищий антикорупційний суд частково задовольнив позов прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про визнання необґрунтованими активів на загальну суму 7 млн грн, набутих заступником начальника одного з управлінь центрального апарату ДБР і його дружиною-прокурором, та їх стягнення в дохід держави. Про це повідомила пресслужба САП.

Суд визнав необґрунтованими та стягнув в дохід держави:

- квартиру в м. Києві, що набута у власність на початку 2020 року за майже 3,8 млн грн і оформлена на бабцю відповідачки;

- машиномісце, придбане в цей же період за 0,7 млн грн і оформлене на тітку відповідачки.

Також суд визнав частково необґрунтованим інший актив – квартиру у столиці, що оформлена на тітку відповідачки, вартістю на момент придбання у 2022 році майже 2,8 млн грн. У звʼязку з цим з відповідачів на користь держави вирішено стягнути частину вартості частково необґрунтованого активу в сумі понад 2,5 млн грн.

У САП зауважили, позов пред’явлено на підставі матеріалів НАЗК та доказів, самостійно одержаних прокурором у встановленому законом порядку.

Рішення суду може бути оскаржене до АП ВАКС протягом 30 днів із дня його проголошення.

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