Справа щодо розкрадання 15 га землі на Київщині: свідок надала неправдиві покази та отримала підозру

У САП повідомили, що під час допиту у суді у якості свідка особа запевнила, що вона не робила жодних рукописних написів від імені інших осіб у документах, але виявилось - навпаки.

САП та НАБУ повідомили про підозру громадянці, яка під час допиту надала суду завідомо неправдиві покази у справі щодо заволодіння 138 земельними ділянками Національної академії аграрних наук України у передмісті столиці. Про це повідомила пресслужба САП.

Так, під час допиту у суді у якості свідка особа запевнила, що вона не робила жодних рукописних написів від імені інших осіб у відповідних документах. Однак слідством встановлено, що особа власноруч заповнювала ці документи від імені інших осіб, що підтверджено висновками судово-почеркознавчих експертиз.

На сьогодні дії особи кваліфіковані за ч. 1 ст. 384 КК України.

У САП нагадали, що в ході досудового розслідування встановлено, що службові особи Національної академії аграрних наук України та її структурних підрозділів, радник президії НААН від Служби безпеки України, ГУ Держземагентства в Київській області, у період з вересня 2013 року по вересень 2014 року вчинили заволодіння 138 земельними ділянками (загальна площа 13,2564 га), розміщеними на території Гатненської сільради на Київщині, а також мали намір заволодіти ще 6 земельними ділянками загальною площею 0,581 га.

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