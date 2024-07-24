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Дело о хищении 15 га земли в Киевской области: свидетельница дала ложные показания и получила подозрение

18:38, 24 июля 2024
В САП сообщили, что во время допроса в суде в качестве свидетеля лицо заверяло, что не делала никаких рукописных надписей от имени других лиц в документах, но оказалось - наоборот.
Дело о хищении 15 га земли в Киевской области: свидетельница дала ложные показания и получила подозрение
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САП и НАБУ сообщили о подозрении гражданке, которая во время допроса предоставила суду заведомо ложные показания по делу о завладении 138 земельными участками Национальной академии аграрных наук Украины в пригороде столицы. Об этом сообщила пресс-служба САП.

Так, во время допроса в суде в качестве свидетеля лицо заверило, что не делала никаких рукописных надписей от имени других лиц в соответствующих документах. Однако следствием установлено, что лицо собственноручно заполняло эти документы от имени других лиц, что подтверждено выводами судебно-почерковедческих экспертиз.

На сегодняшний день действия лица квалифицированы по ч. 1 ст. 384 УК Украины.

В САП напомнили, что в ходе досудебного расследования установлено, что должностные лица Национальной академии аграрных наук Украины и ее структурных подразделений, советник президиума НААН от Службы безопасности Украины, ГУ Госземагентства в Киевской области, в период с сентября 2013 по сентябрь 2014 совершили завладение 138 земельными участками (общая площадь 13,2564 га), размещенными на территории Гатненского сельсовета Киевской области, а также намеревались завладеть еще 6 земельными участками общей площадью 0,581 га.  

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