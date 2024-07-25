В ДТЭК показали масштабы разрушений ТЭС после российских атак

Фото разрушений обнародованы за 2023-2024 годы.

Руководитель департамента по коммуникациям ДТЭК Виктор Зинченко показал кадры, демонстрирующие масштабные разрушения на теплоэлектростанциях ДТЭК Энерго, вызванные российскими атаками в 2023-2024 годах. Ситуация значительно ухудшилась после недавних обстрелов. О

Зинченко отметил, что фотографии не могут полностью передать масштаб разрушений на станциях.

«Очень хочу, чтобы эти фото увидели все, кто говорит, что у нас нет разрушений, и это все обман. А также те, кто спрашивает, почему отключают свет. А также те, кто говорит, что все можно отремонтировать быстро и просто», - написал чиновник ДТЭК.

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