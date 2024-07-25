У ДТЕК показали масштаби руйнувань ТЕС після російських атак

Фото руйнувань оприлюднені за 2023-2024 роки.

Керівник департаменту з комунікацій ДТЕК Віктор Зінченко показаВ кадри, що демонструють масштабні руйнування на теплоелектростанціях ДТЕК Енерго, спричинені російськими атаками у 2023-2024 роках. Ситуація значно погіршилася після нещодавніх обстрілів. Про

Зінченко зазначив, що фотографії не можуть повністю передати масштаб руйнувань на станціях.

«Дуже хочу, щоб ці фото побачили всі, хто каже, що у нас немає руйнувань, і це все обман. А також ті, хто питає, чому відключають світло. А також ті, хто каже, що все можна відремонтувати швидко і просто», — написав посадовець ДТЕК.

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