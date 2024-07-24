Батьків експрем’єра Італії відправили за ґрати за фінансові махінації

Батькам колишнього прем'єра Італії висунули низку звинувачень у створенні фальшивих рахунків-фактур підконтрольних їм кооперативів.

Фото: euractiv.com

У середу, 24 липня, суд Флоренції визнав батьків колишнього прем’єр-міністра Італії Маттео Ренці винними у фінансовому шахрайстві та засудив до трьох років ув’язнення, передає ANSA.

Правоохоронці повідомили, що Тіціано Ренці та Лаурі Боволі використовувало кооперативи, де вони де-факто були управителями, для збільшення обороту сімейної компанії Eventi 6, а потім довели їх до банкрутства, не сплачуючи внески на соціальне страхування і податки.

Стверджується, подружжю вдалось уникнути сплати податків на суму 1,2 мільйона євро. У межах розслідування подружжя заарештували у 2019 році і помістили під домашній арешт.

У грудні 2023 року прокуратура просила засудити подружжя до 5 років позбавлення волі, що суд задовольнив лише частково.

У справі також фігурувала рідна сестра Маттео Ренці, Матильда, якій інкримінували сприяння банкрутству кооперативів. Прокурори просили їй 10 місяців ув’язнення, але суд виправдав жінку.

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