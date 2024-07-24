На кордоні з Угорщиною затримали групу чоловіків з 14-річним «поводирем»

Підліток за 1000 доларів проводив чоловіків через кордон.

Джерело фото: ДПСУ

На кордоні з Угорщиною прикордонники затримали групу чоловіків, яких супроводжував 14-річний підліток. Про це повідомили в Державній прикордонній службі України.

Чотирьох чоловіків та їх неповнолітнього провідника зупинили біля річки Тиса прикордонний наряд, до складу якого входили курсанти-стажувальники. Чоловіки планували нелегально перетнути кордон через річку, заплативши за небезпечну переправу від 4 до 6 тисяч доларів США. Підліток за свої послуги мав отримати 1000 доларів.

Наразі оперативники ДПСУ встановлюють коло осіб, причетних до організації цієї незаконної подорожі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.