Цього року за програмою єОселя видано більше 5 тисяч кредитів на 8,9 млрд гривень

Майже 11,6 тисячі родин отримали кредити на суму понад 18,4 млрд грн від старту програми.

Від початку року 5 266 кредитів на придбання житла було видано за програмою єОселя. Загальна сума виданих банками кредитів за цей період складає 8,9 млрд грн. Найбільше житла було придбано на вторинному ринку – 3 831 кредит. Також 1 435 кредитів видано на купівлю житла першого продажу, з яких 292 - на стадії будівництва. Про це повідомила заступниця Міністра економіки України Надія Бігун.

«Загалом від початку дії програми доступних кредитів єОселя понад 11,5 тисяч українських родин змогли покращити умови проживання, придбавши на вигідних умовах квартири чи будинки на первинному і вторинному ринках. Також за весь час придбано 261 приватний будинок. Пільговий кредит з процентною ставкою у 3% можуть отримати військовослужбовці ЗСУ за контрактом, вчителі, медики та науковці. Для інших категорій громадян процентна ставка складає 7%», - зазначила Надія Бігун.

З початку року кредити отримали:

Військові і силовики – 2 712;

Українці без житла – 1 339;

Педагоги – 392;

Медики – 389;

Ветерани – 167;

ВПО – 153;

Науковці – 114.

Минулого тижня українці взяли 128 пільгових кредитів на 228 млн грн. З них кредити під 3% отримали:

70 військовослужбовців та силовиків;

12 педагогів;

9 медиків;

3 науковці.

Кредити під 7% отримали:

25 українців без власного житла;

3 ВПО;

6 ветеранів.

На вторинному ринку придбали житло 90 українських родин, на первинному – 38, з яких 5 – на стадії будівництва. Найбільше кредитів минулого тижня видали банки у Києві – 36, Київській області – 28, Одеській області – 8, Вінницькій області – 7.

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