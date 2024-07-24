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В этом году по программе еОселя выдано более 5 тысяч кредитов на 8,9 млрд гривен

23:30, 24 июля 2024
Почти 11,6 тысячи семей получили кредиты на сумму более 18,4 млрд грн со старта программы.
В этом году по программе еОселя выдано более 5 тысяч кредитов на 8,9 млрд гривен
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С начала года 5 266 кредитов на приобретение жилья было выдано по программе еОселя. Общая сумма выданных банками кредитов за этот период составляет 8,9 млрд грн. Больше всего жилья было приобретено на вторичном рынке - 3 831 кредит. Также 1 435 кредитов выдано на покупку жилья первой продажи, из которых 292 - на стадии строительства. Об этом сообщила заместитель Министра экономики Украины Надежда Бегун.

«Всего с начала действия программы доступных кредитов еОселя более 11,5 тысяч украинских семей смогли улучшить условия проживания, приобретя на выгодных условиях квартиры или дома на первичном и вторичном рынках. Также за все время приобретено 261 частный дом. Льготный кредит с процентной ставкой в 3% могут получить военнослужащие ВСУ по контракту, учителя, медики и ученые. Для других категорий граждан процентная ставка составляет 7%», - отметила Надежда Бегун.

С начала года кредиты получили:

- Военные и силовики - 2 712;

- Украинцы без жилья - 1 339;

- Педагоги - 392;

- Медики - 389; Медики - 389;

- Ветераны - 167;

- ВПЛ - 153;

- Ученые - 114.

На прошлой неделе украинцы взяли 128 льготных кредитов на 228 млн грн. Из них кредиты под 3% получили:

- 70 военнослужащих и силовиков;

- 12 педагогов;

- 9 медиков;

- 3 ученых.

Кредиты под 7% получили:

- 25 украинцев без собственного жилья;

- 3 ВПЛ;

- 6 ветеранов.

На вторичном рынке приобрели жилье 90 украинских семей, на первичном - 38, из которых 5 - на стадии строительства. Больше всего кредитов на прошлой неделе выдали банки в Киеве - 36, Киевской области - 28, Одесской области - 8, Винницкой области - 7.

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