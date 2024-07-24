Конкурс на 550 должностей судей в апелляционных судах: в ВККС назвали основные причины отказа в допуске

Высшая квалификационная комиссия судей Украины сообщила основные причины отказа в допуске к конкурсу на 550 вакантных должностей судей в апелляционных судах.
Среди них:
Отсутствие соответствующего стажа работы (профессиональной деятельности).
Представление неполного пакета документов, в частности отсутствие выписки из Реестра государственных сертификатов об уровне владения государственным языком или Государственного сертификата об уровне владения государственным языком и декларации добродетели (декларации родственных связей).
Представленные документы не соответствуют установленной форме.
Представление документов не через официальный веб-сайт Комиссии в электронной форме (в бумажном виде).
В ВККС также добавили:
Количество кандидатов, обратившихся для участия в конкурсе: 2 076
Количество кандидатов, допущенных к квалификационному оцениванию и продолжающих участие в конкурсе: 1 839
Количество кандидатов, которым отказано в допуске к квалификационному оцениванию и участию в конкурсе: 203
Напомним, ВККС определила этапы конкурса на должности судей апелляционных судов.
Как сообщала «Судебно-юридическая газета», в ВККС сообщили, что конкурс на должности судей апелляционных судов завершится не ранее августа 2025 года.
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