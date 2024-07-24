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Конкурс на 550 должностей судей в апелляционных судах: в ВККС назвали основные причины отказа в допуске

18:22, 24 июля 2024
203 кандидатам было отказано в допуске к квалификационному оцениванию и участию в конкурсе.
Конкурс на 550 должностей судей в апелляционных судах: в ВККС назвали основные причины отказа в допуске
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Высшая квалификационная комиссия судей Украины сообщила основные причины отказа в допуске к конкурсу на 550 вакантных должностей судей в апелляционных судах.

Среди них:

Отсутствие соответствующего стажа работы (профессиональной деятельности).

Представление неполного пакета документов, в частности отсутствие выписки из Реестра государственных сертификатов об уровне владения государственным языком или Государственного сертификата об уровне владения государственным языком и декларации добродетели (декларации родственных связей).

Представленные документы не соответствуют установленной форме.

Представление документов не через официальный веб-сайт Комиссии в электронной форме (в бумажном виде).

В ВККС также добавили:

Количество кандидатов, обратившихся для участия в конкурсе: 2 076

Количество кандидатов, допущенных к квалификационному оцениванию и продолжающих участие в конкурсе: 1 839

Количество кандидатов, которым отказано в допуске к квалификационному оцениванию и участию в конкурсе: 203

Напомним, ВККС определила этапы конкурса на должности судей апелляционных судов.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», в ВККС сообщили, что конкурс на должности судей апелляционных судов завершится не ранее августа 2025 года.

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