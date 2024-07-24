Конкурс на 550 посад суддів в апеляційних судах: у ВККС назвали основні причини відмови у допуску

203 кандидатам було відмовлено в допуску до кваліфікаційного оцінювання та участі в конкурсі.

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Вища кваліфікаційна комісія суддів України повідомила основні причини відмови у допуску до конкурсу на 550 вакантних посад суддів в апеляційних судах.

Серед них:

Відсутність відповідного стажу роботи (професійної діяльності).

Подання неповного пакету документів, зокрема відсутність витягу із Реєстру державних сертифікатів про рівень володіння державною мовою або Державного сертифіката про рівень володіння державною мовою та декларації доброчесності (декларації родинних зв’язків).

Подані документи не відповідають встановленій формі.

Подання документів не через офіційний вебсайт Комісії в електронній формі (в паперовому вигляді).

У ВККС також додали:

Кількість кандидатів, які звернулися для участі у конкурсі: 2 076

Кількість кандидатів, допущених до кваліфікаційного оцінювання та які продовжують участь у конкурсі: 1 839

Кількість кандидатів, яким відмовлено в допуску до кваліфікаційного оцінювання та участі в конкурсі: 203

Раніше ми писали, що ВККС визначила етапи конкурсу на посади суддів апеляційних судів.

Нагадаємо, що як повідомляла «Судово-юридична газета», у ВККС повідомили, що конкурс на посади суддів апеляційних судів завершиться не раніше серпня 2025 року.

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